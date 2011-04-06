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Politika

BDP’li Uras’tan Meclis’te kravat eylemi

BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TBMM Genel Kurulu’nda ‘kravat’ eylemi yaptı.

06 Nisan 2011 03:00



 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TBMM Genel Kurulu’nda ‘kravat’ eylemi yaptı. Genel kurul konuşmasını tamamladıktan sonra Uras, “Yasaksız , kılık kıyafet yasağı olmayan bir Meclis diliyorum. Meclis’e armağan ediyorum” diyerek kravatını çıkardı ve kürsüye taktı. Benzer bir eylemi eski ANAP Milletvekili Engin Cansızoğlu tarafından yapılmıştı.





Milletvekillerinin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen eyleme oturumu yöneten Nevzat Pakdil müdahale etti.  “Sivil itaatsizlik farklı bir konu. Değişmediği sürece içtüzük kuralları var. Sayın Uras’ın da dediği gibi Amentu değil ama değişmediği sürece kurallara uymak gerekir” dedi.



Uras’ın kürsü mikrofonuna taktığı kravat görevlilerce kendisine verilirken, Uras bu kez de kravatını oturduğu sıraya bıraktı. Nevzat  Pakdil, Uras’tan kravatını takmasını isteyerek, “Rica ediyorum lütfen takalım ya da genel kurulu terk edelim. İçtüzük budur. Sizi nezaketli bir arkadaşımız olarak görüyorum, kravatı takın ya da genel kurulu terk edelim” diye uyardı. Pakdil’in bu sözlerinin ardından Uras, bazı BDP’li milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.





CHP’li İnce: Giderayak şov  



Uras’ın ardından kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise, “Dört buçuk sene yat. Giderek ayak şov yap. Şov yapalım gündeme gelelim. Bunları doğru işler olarak görmüyorum” diyerek Uras’a tepki gösterdi. İnce’nin sözlerine  CHP’lilerle birlikte AKP’lilerde  alkışla destek verdi.   





Komisyona da kravatsız katılmıştı



Ufuk Uras, 2010 yılı Mart ayında Dışişleri Komisyonu toplantısına da kravatsız katılmış, CHP’lilerin tepkisine neden olmuştu. Uras, komisyon başkanlığına yazı yazarak, toplantıya kravatsız katılıp katılamayacağını sormuş ve konu Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’e taşınmıştı. Şahin, komisyon için kılık kıyafet düzenlemesi bulunmadığını belirterek, İçtüzüğün 56. maddesine atıfta bulunmuştu. 



Meclis’in anayasası olarak bilinen  iç tüzüğün ilgili  maddesi, “Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar ve TBMM personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyer” diyor.



Geçmişte ANAP Zonguldak Milletvekili Engin Cansızoğlu  kravatı beline takarak Genel Kurula girmiş ancak TBMM Genel Kurulu`ndan dışarı çıkarılmıştı.


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