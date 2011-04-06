BDP’li Uras’tan Meclis’te kravat eylemi







Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TBMM Genel Kurulu’nda ‘kravat’ eylemi yaptı. Genel kurul konuşmasını tamamladıktan sonra Uras, “Yasaksız , kılık kıyafet yasağı olmayan bir Meclis diliyorum. Meclis’e armağan ediyorum” diyerek kravatını çıkardı ve kürsüye taktı. Benzer bir eylemi eski ANAP Milletvekili Engin Cansızoğlu tarafından yapılmıştı.

Milletvekillerinin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen eyleme oturumu yöneten Nevzat Pakdil müdahale etti. “Sivil itaatsizlik farklı bir konu. Değişmediği sürece içtüzük kuralları var. Sayın Uras’ın da dediği gibi Amentu değil ama değişmediği sürece kurallara uymak gerekir” dedi.

Uras’ın kürsü mikrofonuna taktığı kravat görevlilerce kendisine verilirken, Uras bu kez de kravatını oturduğu sıraya bıraktı. Nevzat Pakdil, Uras’tan kravatını takmasını isteyerek, “Rica ediyorum lütfen takalım ya da genel kurulu terk edelim. İçtüzük budur. Sizi nezaketli bir arkadaşımız olarak görüyorum, kravatı takın ya da genel kurulu terk edelim” diye uyardı. Pakdil’in bu sözlerinin ardından Uras, bazı BDP’li milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

CHP’li İnce: Giderayak şov

Uras’ın ardından kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise, “Dört buçuk sene yat. Giderek ayak şov yap. Şov yapalım gündeme gelelim. Bunları doğru işler olarak görmüyorum” diyerek Uras’a tepki gösterdi. İnce’nin sözlerine CHP’lilerle birlikte AKP’lilerde alkışla destek verdi.

Komisyona da kravatsız katılmıştı

Ufuk Uras, 2010 yılı Mart ayında Dışişleri Komisyonu toplantısına da kravatsız katılmış, CHP’lilerin tepkisine neden olmuştu. Uras, komisyon başkanlığına yazı yazarak, toplantıya kravatsız katılıp katılamayacağını sormuş ve konu Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’e taşınmıştı. Şahin, komisyon için kılık kıyafet düzenlemesi bulunmadığını belirterek, İçtüzüğün 56. maddesine atıfta bulunmuştu.

Meclis’in anayasası olarak bilinen iç tüzüğün ilgili maddesi, “Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar ve TBMM personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyer” diyor.

Geçmişte ANAP Zonguldak Milletvekili Engin Cansızoğlu kravatı beline takarak Genel Kurula girmiş ancak TBMM Genel Kurulu`ndan dışarı çıkarılmıştı.





