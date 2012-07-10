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Politika

BDP'li tutuklu vekile tahliye çıkmadı

KCK davasının tutuklu sanığı BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın tahliye talebi reddedildi

10 Temmuz 2012 21:30

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davası tutuklu sanığı BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın avukatının, '3. yargı paketi' kapsamındaki tahliye talebini reddetti.

Ayhan, avukatları aracılığla 3. yargı paketi kapsamında tahliye başvurusu yapmıştı.
 
Davanın görüldüğü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye tahliye talebini karara bağladı.
 
Mahkeme heyeti Ayhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
Aynı kanun kapsamında tahliyesini talep eden BDP'li milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da talebi reddedilmişti.
 

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