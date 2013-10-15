BDP'li Tuncel: Seçimlere HDP'yle gireceğiz

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, yerel seçimlerin aynı zamanda AKP’ye karşı bir referanduma dönüşeceğini belirterek Batı illerinde tüm muhalif kesimleri kucaklayacak Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile seçimlere gireceklerini söyledi. HDK Yürütme Kurulu üyeliğini de yürüten Tuncel “Türkiye sol sosyalist hareketi, demokrasi güçleri, Aleviler, ekoloji hareketleri, kadın hareketleri, liberaller, demokratlar. Bu sistemde mağdur olan her kesimle yol yürüyoruz. Türkiye’de uzun vadeli bir siyaseti örmek istiyoruz” dedi.

Sebahat Tuncel, yerel seçimler ve son siyasi gelişmelere Cumhuriyet gazetesinden Hatice Tuncer'in sorularını yanıtladı. Tuncel’in yanıtları şöyle:

BDP’nin yerel seçimleri Batı illerinde HDP ile katılma nedeni nedir?

2011 genel seçimlerine de “emek, demokrasi ve özgürlük bloku” olarak girmiştik. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel ve benim imzamla “Bu birlikteliği nasıl genişletebiliriz” şeklinde çağrı yaptık. Çatı partisi, ortak bir parti fikriyatı üzerinden tartışmalar başlattık. Gezi Direnişi ile birlikte ortaya çıkan, Diyarbakır’da başlatılan çözüm süreci ile birlikte demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek daha mümkün hale geldi. AKP’nin faşizan politikaları, savaştan yana ısrar eden politikaları, sadece Kürtlere karşı değil emekçiye, yoksula, kadına, Alevilere bir bütün karşı cephe oluşturan ve baskılayan politikalarına karşı güçlü bir demokratik merkeze ihtiyaç var. Yerel seçimlerin, sadece yerel seçim olmayacağı aynı zamanda bir referanduma dönüşeceği tartışmaları sonucunda riskli de olsa iki parti ile seçime girme kararı aldık. Seçimler HDP’yi örgütleme, halka tanıtma anlamında önemli bir araç olacak. Aldığımız belediyeleri ikiye katlama, daha güçlendirme çalışması yürütürken Türkiye metropollerinde belediye kazanma çalışmalarımız olacak.



HDP hangi şehirlerde seçime girecek? BDP’den ayrılacak mısınız?

Batı diye ifade ediyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Karadeniz illeri, Trakya, yani örgütlü olduğumuz her yerde... Yoksuldan, emekçiden yana, barış yanlısı, bu ülkede ötekileştirilenlerin sesi olabilecek harekete ulaşmak istiyoruz. BDP’den henüz ayrılmadık ama kongremizle birlikte HDP’ye geçeceğiz. Blok olarak parlamentoda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben HDK’nin yürütme kurulu üyesiyim. Partiye geçince HDP Parti Meclisi’nde olacağım.



Demokratikleşme paketi çözüm sürecini nasıl etkiledi?

Demokratikleşme paketi özü itibarıyla çözüm sürecine ilişkindi. Ama hem hazırlanış tarzı, yöntemi ve içeriği bakımından alakası olmayan bir paket çıktı. Aslında AKP’nin kendi tabanına söz verip de yapmadığı şeyleri ifade eden bir paket. Ne Türkiye’yi demokratikleştirecek, ne Kürt, ne Alevi, ne kadın sorununu çözecek bir paket. AKP’nin kendi tabanına seçim öncesi sunduğu bir seçim paketi. AKP’nin yaklaşımı çözüm sürecini tıkamıştır. Diyalog sürecinden monolog sürecine geçilmiştir. AKP kendi kendine konuşuyor, kendi kendine paket hazırlıyor, kendi kendine herkesin merkezi haline geliyor.