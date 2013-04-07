BDP'li Tan: Türk milleti ifadesi çözüm sürecine aykırı

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, AKP'nin anayasa önerisinde 'Türk milleti' ifadesi yer almasını eleştirdi. Tan, "Bu anayasanın ruhuna ve çözüm dönemine aykırı" dedi.



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "Yeni anayasada 'Türk milleti' yazarsanız, tüm milletleri yazmanız gerekir. Bu anayasanın ruhuna ve yeni çözüm dönemine aykırı" dedi.

Anayasada Türk milleti ifadesinin yer almasının yanlış olacağını savunan Tan, "Siz Türk milletiyseniz biz hangi milletiz- O zaman Kürt milleti, Arap milleti, Çerkez milleti diye mi yazmak gerekir- Yeni anayasada 'Türk milleti' yazarsanız, tüm milletleri yazmanız gerekir. Bu anayasanın ruhuna ve yeni çözüm dönemine aykırı" diye konuştu.

Bunun MHP ve CHP'nin ulusalcılarından, mza toplayan 300 Türk milliyetçisinden korkmanın alameti olduğunu öne süren Tan, "Korkmakla endişeyle demokraside yenilik olmaz. Anayasanın değiştirilmesinin ana sebebi bu zaten. Neyi değiştiriyorsunuz- O zaman biz kimiz- Biz diyoruz ki böyle yazmayın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esas olsun" dedi.

Bir gazetecinin damadının Kastamonulu olduğunu hatırlatması üzerine Tan, konunun Türk'lük, Kürt'lük veya Arap'lık meselesi olmadığını ifade ederek, "Bu, demokrasi ve hukuk meselesi. Gördünüz Kastamonulu bir aileyi, şoförlüğünü yaparak gezdiriyorum. Dünürlerim başım, gözüm üzerine geldiler. Annem de Türk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yeter ve hepimizi kapsar. Bunun ötesindeki şeyler hiç kimseye fayda sağlamaz" diye konuştu.