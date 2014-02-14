BDP'li Tan: Bütün Türklerin, Kürtlerin anasına küfredenlere ihaleyi siz de, Barzani de verdi

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda BDP'li Altan Tan'la AKP'lilar arasında kavga çıktı. Tan, yolsuzluk ve ihalelerle ilgili konuşurken, Barzaniye'de laf attı. Tan, "Sayın Barzani'ye de buradan sesleniyorum: Senin burada izzetini, ikbalini yine kardeşlerin savunuyor, 1 milyar dolar ihaleyi de bütün milletin anasına avradına küfredenlere veriyorsunuz" dedi.

Tan, oturdukları yerden sataşan AKPlilere "Utanın, utanın" diye bağırırken oturum gerildi ve oturuma ara verildi. İşte o tutanaklar:

ALTAN TAN (Devamla) - Duhok Havaalanı'nı verdiler, 420 milyon dolar. Erbil-Kerkük duble yolunu verdiler, 100 milyon dolar. Çıktı bir CHP milletvekili Barzani'ye hakaret etti. Söz istedim, Meclis Başkan Vekili dedi ki: "Hangi sıfatınla istiyorsun?" "Benim amca oğlumdur, cevap vereceğim." dedim. Sayın Barzani'ye de buradan sesleniyorum: Senin burada izzetini, ikbalini yine kardeşlerin savunuyor, 1 milyar dolar ihaleyi de bütün milletin anasına avradına küfredenlere veriyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Zehir zıkkım olsun!

ALTAN TAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunları böyle konuşamazsak burada, hiçbir yere varamayız. AK PARTİ'li kardeşlerim, bakın kimlerle iş tutuyorsunuz. Bunlar Başbakanın uçağından iniyor, Başbakanın uçağında bir tek sanayici kalmadı. TUSKON'un Başkanı benim sınıf arkadaşım, okul arkadaşım ve akrabam ayriyeten, göremiyorum. Bir tane Antepli KOBİ'ci, Denizlili, Konyalı, Bursalı; üreten ve mal satan, Afrika'ya, Çad'a, Gine'ye, Yemen'e satan göremiyorum, müteahhitler iniyor, bunlar iniyorlar, bakın kimlere iş veriyorsunuz. Bunlar, savcılık kararıyla resmî tutanaklarla tespit edilen konuşmalar. Bir kelime eksik, fazla varsa işte, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar kitapçık hâline getirdiler bastırdılar, ellerinde var, bir tanede bize verdiler, savcıda da var, hâkimde de var, siz ne yaptınız?

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Servis yapıyorlar.

ALTAN TAN (Devamla) - E, tamam, servis yapıyorlar. Yalan mı bunlar, yalan mı? Doğru mu Sayın Kapusuz?

BAŞKAN - Sayın konuşmacı…

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - "Tespit ediyoruz." diyorsunuz.

ALTAN TAN (Devamla) - Güzel mi bunlar?

BAŞKAN - Sayın Konuşmacı, lütfen, kürsüden Genel Kurula hitap eder misiniz.

ALTAN TAN (Devamla) - Yani, bütün Türklerin, Kürtlerin anasına, avradına küfredenlere 1 milyarlık ihaleyi siz de, Barzani de ayrı ayrı verdiniz.

BAŞKAN - Sayın Konuşmacı…

ALTAN TAN (Devamla) - İyi mi ettiniz?

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bırak canım…

BAŞKAN - Sayın Konuşmacı…

ALTAN TAN (Devamla) - Neyi bırakayım, gel cevap ver bana!

BAŞKAN - Sayın Konuşmacı…

ALTAN TAN (Devamla) - Ya, utanın biraz ya! Utanın ya! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Susun bari, susun!

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Ne bağırıyorsun be!

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sen utan be!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın Konuşmacı… Lütfen Genel Kurula hitap edin.

ALTAN TAN (Devamla) - Deyin ki "Yanlış yaptık. Bu şerefsizlerle yol yürüdük, yanlış yaptık." deyin. Susun biraz, utanın!

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Şov yapma!

ALTAN TAN (Devamla) - Utanın! Gel sen de buraya cevap ver!

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Şov yapma!

ALTAN TAN (Devamla) - Gel buraya cevap ver, terbiyesiz! Terbiyesiz herif!

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - 10 tane de siz, küfreden Kürt var ya! Sensin terbiyesiz!

ALTAN TAN (Devamla) - Bütün bir milletin anasına küfretmiş, hâlâ savunuyorsun!

BAŞKAN - Beş dakika ara veriyorum