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Politika

BDP'li Tan: Binamızı taşlayanlar polisti

BDP'li Altan Tan, Bingöl'de kent merkezindeki BDP binasına saldıran grubun arasında sivil polislerin de olduğunu savundu

25 Eylül 2012 19:23

Bingöl'de geçen cuma günü (21 Eylül 2012) PKK ile korucular arasında çıkan çatışmasının ardından şehir merkezinde gerginlik arttı. 300 kişilik bir grup BDP binasına saldırdı. BDP binasının taşlanmasından emniyeti sorumlu tutan BDP Milletvekili Altan Tan, binayı taşlayanların sivil polis olduğunu savundu. Tan "Bunun adı dağ kanunudur. Bir 50 bin insan daha mı öldürtmek istiyorsunuz" dedi.

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Bingöl'deki parti il binasının taşlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tan, Cuma namazından sonra halkın kışkırtılarak BDP İl Binası'na saldırtılmak istendiğini, ancak halkın provokasyona gelmediğini söyledi.

Olaydan Emniyet Müdürlüğü’nü sorumlu tutan Tan, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay'ın tek tek mesaj atarak vatandaşları parti binası önünde toplanmaya davet ettiğini iddia etti.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, bir kısmı korucu ve sivil polislerden oluşan grubun parti tabelasını indirdiğini söyledi.

Tan, şöyle konuştu: ''30-40 kişilik, içinde korucu ve sivil Emniyet mensuplarının olduğu bir çete BDP İl Binasına saldırtıldı, tabela indirildi ve Emniyet görevlileri binaya girip dışarıdakilere zafer işareti yaptı."

Tan, "Bunun adı dağ kanunudur. Bir 50 bin insan daha mı öldürtmek istiyorsunuz" diye konuştu.

Bingöl'ün kontrgerillanın merkezi yapılmaya çalışıldığını belirten BDP'li Tan, "Olayların olduğu gün kendilerinin rehin tutulduğunu öne süren Tan, “O gün biz de 9,5 saat dağ başında rehin tutulduk. Onca zaman yemek gönderilmesine dahi izin verilmedi. Bingöl'ün bir kontrgerilla merkezi haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Buna Bingöl halkı izin vermeyecek'' dedi.

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