BDP'li Tan, Başbakan Erdoğan'a 'Kürtçe vaaz'ı sordu

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TBMM - Tan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine ilişkin açıklamalarda bulundu.İstanbul Kılıç Ali Paşa Camisi'nde Cuma namazında İmam Selman Okumuş'un yabancıların da bulunabileceği düşüncesiyle hutbenin bir kısmını İngilizce okuduğunu ve Başbakan Erdoğan'ın da bunu dinlediğini anımsatan Tan, “Bizce doğru yapılmıştır” dedi.Tan, Başbakan'a, “Milyonlarca Kürt vatandaşımızın bulunduğu Türkiye'de Kürtçe vaaz verilmesi ve Kürtçe izahlı hutbe okunmasının önünde yasal bir engel var mıdır? Başbakan olarak herhangi bir camide Kürtçe vaaz veya hutbe dinlemeyi düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.