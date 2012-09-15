BDP'li Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık hayatını kaybetti

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Sidar Sakık'ın 'baba seni çok üzdüm' dedikten sonra kendini boşluğa bıraktığı belirtildi.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ’ın oğlu 25 yaşındaki Sidar Sakık evlerinin balkondan düşüp öldü. Yakınları olayın intihar olduğunu söylerken savcılık ölümü şüpheli bularak soruşturma başlattı. Ankara Dikmen’de oturdukları apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen Sidar Sakık, babası ve aile fertleri tarafından saat 04.15’te Özel Ankara Güven Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sidar Sakık kurtarılamadı.



'Baba seni çok üzdüm' deyip atlamış



Hurriyet.com.tr'nin aileye yakın çevrelerden aldığı bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti: Milletvekili Sırrı Sakık , bu sabaha karşı 01.00 sıralarında evinde bir başka milletvekili arkadaşıyla sohbet ederken, dışarıdan gelen silah sesi üzerine oğlu Sidar’ı aradı. “Evladım dışarısı karışık, geç de oldu. Seni bekliyorum” dedi. Oğlunun gelmemesi üzerine endişelenen Sakık, ikinci kez oğlunu çağırdı. Evdeki konuk milletvekilinin ayrılmasından sonra saat 02.00 sıralarında Sidar, babasının çağrısına uyarak eve döndü. Oğlunun gelmesinin ardından Sırrı Sakık , uyumak üzere yatak odasına geçti. Ancak bir süre sonra oğlunun telefonda biriyle tartıştığını duydu. Balkonda oldukça gergin görünen oğlunun yanına gitti. Oğlunu uyumaya ikna etmek için cep telefonunu alıp içeriye girdi. Sırrı Sakık , yeniden balkona girdiğinde oğlunun 5. kattaki balkondan atlamak üzere olduğunu gördü. Sakık’ın, erken yaşta annesini kaybeden Sidar’ı engelleme çabası sonuçsuz kaldı. 25 yaşındaki genç, “Baba seni çok üzdüm” diyerek kendini boşluğa bıraktı.



Yüksekten düşmeye bağlı



Ankara Özel Güven Hastanesi Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş, gazetecilerin soruları üzerine Sidar Sakık’ın kendilerine getirildiğini, solunum ve kalbin durmuş olduğunun saptandığını, buna karşın tüm iknalarla müdahale edildiğini ancak yaşatılamadığını söyledi. Başhekim Küçükbaş, Sidar Sakık’ın ’yüksekten düşmeye bağlı kafa ve genel vücut travması’ nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Savcılık ölümü şüpheli görerek soruşturma başlatırken, Sidar Sakık’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesi sonucunda belli olacak.



BDP'den açıklama: Balkondan atladı



BDP de bir açıklama yayınlayarak Sidar Sakık'ın intihar ettiğini belirtti. BDP 'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Muş Milletvekilimiz Sayın Sırrı Sakık’ın oğlu, Sidar Sakık içine girdiği bir bunalım neticesinde bu sabah babasıyla birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirmiştir.''

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder twitter’a "Sırrı Sakık vekilimizin oğlu Sidar Sakık evin balkonundan atlayarak intihar etmiştir. Diğer haberler yanlıştır başımız sağ olsun’ mesajı yazdı.

CHP liderinden başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu vefat eden BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'a başsağlığı diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakık'ı telefonla arayan Kılıçdaroğlu, oğlu Sidar Sakık'ın ölümünden duyduğu büyük üzüntüyü belirtti. Kılıçdaroğlu, Sidar Sakık'a rahmet, Sırrı Sakık ile ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

25 yaşında hayatını kaybeden Sakık'ın cenazesi yarın kaldırılacak.

