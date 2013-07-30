Selahattin Demirtaş: Türkiye 20-25 bölgeye ayrılabilir

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm Türkiye için özerklik talebinde bulundu. Bütün bölgelerde yerinden yönetimin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Demirtaş, bu kapsamda Türkiye'nin 20 ya da 25 bölgeye ayrılabileceğini söyledi.

BDP’li Demirtaş CNNTürk'te Hüseyin Yayman, Utku Çakırözer, Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Demirtaş programda; "Türkiye coğrafyası ekonomik kültürel demografik yapısıyla 20 veya 25 bölgeye ayrılabiliyor. Yerinden yönetim bölgelerine ayrılabilir. Sadece Kürtlere özgü bir özerklik yerine Türkiye'nin katı merkeziyetçi yönetim modelinden vazgeçerek bir yerinden yönetim modelini hayata geçirmesi lazım” dedi.

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birlikte yaşam vurgusu

“Bu özerklik değil yerinden yönetim modeli. Türkiye'nin bütün bölgelerde yerinden yönetim modelini hayata geçirmesi lazım… Ulus devlet modelini özgürleşme yönetimi olarak önermiyoruz. Kürtlerin devlet kurma hakkı yok değil ama bugün Türkiye'de yaşayan Kürtler bugün bu hakları birlikte yaşam çerçevesinde kullanmak istiyorlar.”