Öcalan'ın dayısı Arslan: Bize 'Barış süreci böyle olursa, ben elimi çekerim' dedi

İmralı Adası'ndan dönen Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ve dayısı Süleyman Arslan, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. DHA'nın haberine göre, Abdullah Öcalan'ın dayısı Süleyman Arslan, Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Arslan, "Sabahtan beri yarım saatlik görüşme yaptım. Bin 500 kilometre yoldan gelmişim, 81 yaşındayım, bizim hakkımızı yiyorlar. 40 sene sonra bir görüşme yapıyorum. Bize dedi ki 'barış süreci böyle olmaz. Böyle olursa ben elimi çekerim oturur seyrederim' dedi. Canı sıkılmış. 'Ben bundan sonra bu barış sürecinden geri çekilirim' dedi" diye konuştu.

'Normal bir hapishaneye çıksın'

Öcalan'nın kız kardeşi Fatma Öcalan ise, Abdullah Öcalan'nın başka bir hapishaneye nakil olmasını istediğini belirterek görüşmeye ilişkin şöyle konuştu: "Ne diyecek? Normal bir hapishaneye çıksın. Oradan sıkılıyor artık. Artık dayanamıyor. Böyle olmaz. Felcim gidip gelemiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kapalı yerde dayanamıyor. Biz yarım saat dayanamadık. 3 senedir gelmedim. Yarım saat görüşme yaptım. Bir saat hakkımız değil mi? Herhangi bir mesaj vermedi. Aile içinde bir görüşme yaptık."