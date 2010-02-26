BDP'li Sakık'ın CHP iddiasına iki doğrulama

T24 -

"Baykal'ın bilgisi vardı"

"20 militan kabul edilseydi ittifak olurdu"

Ahmet Türk: "1999 için görüşme yapıldı"

Kılıçdaroğlu: "Başbakan talimatı..."

Sakık'ın iddiaları ve tepkiler

CHP'nin 1999'da ittifak için adını istemediği kişiler arasında gösterilen Sedat Yurttaş, o dönemde CHP ile yapılan görüşmeleri DHA muhabirine anlattı.Yurttaş, o dönemde CHP ile en az 3 görüşme yapıldığını, bu görüşmelerden birinin o dönemde CHP'nin Genel Sekreteri olan ve partinin Kürt politikasını belirleyenlerden biri olan Eşref Erdem'in evinde yapıldığını belirterek, şu iddialarda bulundu:"Görüşmelerden biri de şimdiki Rixos Oteli yani eski Ankara Oteli'nde yapıldı. Sırrı Sakık'ın sözünü ettiği görüşme ise artık ayrıntılar konuşulacaktı. Yani kaç kişi aday gösterilebilir diye. Çünkü o zaman bizim önerilerimizin başında mutlaka güçlü bir grup kurulması vardı. Görüşmede ben de vardım. Sayın Eşref Erdem sayın Baykal'n bilgisi dahilinde ve onayı ile bizimle görüştü. Çünkü önceden genel bir değerlendirme yapılmıştı.Bu değerlendirmede Sayın İnönü'nün başkanlığında 1991'de yapılan itifakın yararları konuşuldu. Türkiye'ye ne kadar büyük katkısı olduğu ve Türkiye'nin mozaiğine ne kadar denk düştüğünü konuştuk. Ondan sonra kimler aday olabilir, nasıl olabilir tartışmasına geçilince Eşref bey, Sırrı Sakık'ın dediği gibi Ahmet Türk için belki, ama Sırrı Sakık, Sedat Yurtdaş, Murat Bozlak ve yine partinin kamuoyunda bilinen isimlerinin olamayacağını ama onun dışında 20 militanda olsa onlarla pekala ittifak yapılarak seçime girilebileceğini söyledi."Yurttaş, bu görüşmenin Baykal'ın bilgisi dahilinde gerçekleşen bir görüşme olduğunu yineleyerek, "Çünkü ilk görüşme değildi. Bir karar için ayrıntıları konuşmak için yapılan görüşmeydi. Bir de CHP'nin ihtiyaçlarından kaynaklanan bir görüşmeydi. Bu açıdan belki CHP için şu söylenebilir. Son derece yararlı, yararcı, pragmatik bir parti. Yani işine geldiği zaman işte 20 militan kavramında olduğu gibi işbirliğini kabul edecek, işine gelmediği zamanda bu son açılımdan bu yana izlediği politika gibi Türkiye'nin hayati damarlarını tıkamaya devam edecek. Bu ittifak o zaman gerçekleşmedi" dedi.Sedat Yurttaş, o zaman görüşmelerde gündeme gelen, '20 militan aday' teklifi kabul edilseydi ittifakın gerçekleşebileceğini belirterek, "Çünkü çok açık ve net konuşuldu. Yeter ki kamuoyunda bilinmesin, orada tek ölçü tek bariyer kamuoyunda tanınabilme olarak önümüze konuldu. Biz tanınıyorduk ama onlar militan da olsa kamuoyunda bilinmedikleri için parlamentoya taşınmalarında mahzur görülmediği açıkça ifade edildi. Buna tanıktım ve Sırrı beyin dün söylediklerinin bu açıdan tamamını doğruluyorum" dedi.Kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk de Sakık'ın iddialarıyla ilgili, "CHP ile 1999 için görüşme yapıldı. Baykal tanınmış isimleri istemedi" dedi.Türk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 'görüştüler' iddilarıyla ilgili olarak da, ''Baykal ile en son 1983'de görüştüm" diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın dünkü iddialarını değerlendirdi, "Sayın Başbakan dün ağzını kapatarak sürekli talimatlar verdi. O talimatlar ışığında sözler verildi, bu açıklamalar yapıldı" dedi.Kılıçdaroğlu, "AKP-BDP mizanseninin" nasıl hazırlandığını, Erdoğan'ın nasıl talimat verdiğini, birinin gelip Başbakan'a bu bilgileri aktardığını gördüğünü ifade etti. "Sayın Başbakan, Sayın Sakık'a talimat mı verdi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, onu söylemedim. Oralarda yapılacak görüşmelerin, kimlere söz verilmesinin, bütün o mizansenin hazırlandığını söylüyorum" karşılığını verdi.Sırrı Sakık dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "1999 yılında genel seçimlere gidiyoruz, CHP barajın altında. Sayın Genel Başkanınız bize elçi gönderdi; 'sizinle ittifak yapmaya hazırız' diye. Oturduk konuştuk. 'Sayın Türk'ü, Sayın Sakık'ı, Sayın Yurttaş'ı kaldıramam, ama bana 20 tane militan gönderin onları aday edeyim' dedi. Canlı tanığımız var. Yeri ve zamanı geldiğinde söylersiniz. Biz dün neysek, bugün de oyuz. O gün de bugün de Kürt halkının ön bahçesiyiz. Kimi günahlar vardır üstü örtülür, kimi günahlar vardır kabir defterine yazılır. Sizin Kürt halkına karşı yaptığınız günahlar, kabir defterinize yazılacak. Olayları farklı şekilde yönlendirmeye hakkınız yok, gidin Genel Başkanınıza sorun" dedi.Sakık'ın bu açıklamasına CHP lideri Baykal'dan jet yanıt geldi. Baykal, "Ne Genel Başkan olarak, ne de partimin yetkili organları, bir şekilde teröre bulaşmış bir kimsenin CHP içinde yer tutması önerisinin muhatabı olmayı kabul etmeyiz" diye konuştu.Sakık'ın iddialarını Başbakan da yorumladı, "Sırrı Bey'in yapmış olduğu açıklamalar, kendisinin yaşadıklarını, burada anlattı. Biz de yaşayan olarak bizzat onu kendisinden dinlemiş olduk. İşin detaylarını Sırrı Bey'le görüşme imkanınız olursa herhalde çok daha isabetli olur. Çünkü ben, işin taraftarı değilim ama kendisinden, olayı yaşayan birisi olarak dinlemiş olduk. Tabii manidardır. Dolayısıyla olayın içerisinde olmayanın, orada çıkıp konuşması, o da manidardır" dedi.