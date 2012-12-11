BDP'li Sakık TBMM'de gözyaşlarıyla sitem etti

Geçtiğimiz aylarda oğlunu kaybeden BDP Milletvekili Sırrı Sakık, grup başkanvekillerinin TBMM'de söz alarak MHP'li Vural'a başsağlığı dilemesi üzerine "Yaramı deştiniz, Kürtler bir yakınını kaybettiğinde niye aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın annesinin vefatı üzerine TBMM Genel Kurulu’nda parti grup başkanvekillerinin söz alarak başsağlığı dilemesi üzerine, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık gözyaşları ile sitem etti.

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında MHP grup Başkanvekili Oktay Vural’ın annesinin hayatını kaybettiği haberi üzerine, AK Parti, MHP ve CHP grup başkanvekilleri söz alarak Vural’a başsağlığı diledi.

Bunun üzerine, bir süre önce oğlunu kaybeden BDP’li Sırrı Sakık, gözyaşları ile “Yaramı deştiniz. Bizden biri, Kürtler bir yakınını kaybettiğinde niye aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz. Ayıptır, günahtır” diye konuştu.