BDP'li Sakık: Sizin tarihiniz katliam tarihidir

TBMM Genel Kurulu'nda Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, "Sizin tarihiniz katliam tarihidir" sözleri Genel Kurul'da tepkilere yol açtı.

TBMM Genel Kurulu'nda BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, “Sizin tarihiniz katliam tarihidir” sözlerine AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli “Milletin tarihine laf söylemek, 30 yıldan beri katliam yapan terör örgütünü destekleyen sizlerin hiç haddi değildir”, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise “Türk milletine, tarihine nefretle bakan birinin nefret suçlarından bahsetmesi ne kadar büyük paradoks” diye tepki gösterdi.

BDP, nefret suçlarındaki artışın belirlenmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak TBMM Genel Kurul gündemine getirdi.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, batıda birçok il ve ilçede Kürtlere karşı saldırıların devam ettiğini ileri sürdü. Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman'da farklı etnik kimliğe saygısızlık yapıldığını kimsenin söyleyemeyeceğini ifade eden Sakık, “Bu politikalar devam ederse, bizim tasvip etmediğimiz politikalar, olaylar gündeme gelirse sorumlusu biz değil, iktidardır” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, MHP olarak, ırkı, dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun insanlar arasında ayırıma, nefrete yol açacak söylemlere karşı olduklarını ifade etti. Halaçoğlu, “Bir ülkede yaşayacaksınız, o ülkenin içinde başka insanlara karşı darpta bulunacaksınız, onların hak ve hukukuna saygı göstermeyeceksiniz, buna neden de siz olacaksınız çünkü sürekli söylemlerinizde bunları dile getireceksiniz, ardından da 'neden olaylar çıkıyor' diyeceksiniz. Üniversitede okuduğumda, kimin Türk, kimin Kürt olduğunu kimse kimseye sormazdı, kimsenin de umurunda değildi. Siz sürekli Kürt diyorsanız, karşınıza birileri çıkar Türk demeye başlar” diye konuştu.

Sakık, sataşma olduğu gerekçesiyle yeniden söz aldı. Sakık'ın, “O zaman hep birlikte 1920'lere doğru gidelim. Kimin kime ihanet ettiğini, kimin bütün halkları tek kimliğe getirdiğini, diğer halkları nasıl katlettiğini hep birlikte tartışalım. Sizin tarihiniz katliamlar tarihidir. O tarihlerde bugün mücadele edenlerin atalarının nasıl katledildiğini siz çok iyi bilirsiniz. 'Dersim katliamı, Mustafa Muğlalı olayında ne dersiniz. '1937-1938'de Aleviler, Kürtler katledildi diyeceksiniz, siyaseten de buradan nemalanacaksınız” sözlerine milletvekilleri tepki gösterdi.

'Bu milletin tarhinde katliam, soykırım, asimilasyon yok'

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Sakık'a sataşma gerekçesiyle cevap verdi. Canikli, milletin tarihinin, dünyada hangi açıdan bakılırsa bakılsın en eşsiz tarihlerden bir olduğunu belirterek, bu milletin tarihinde katliam, soykırım, asimilasyon olmadığını ifade etti.

Canikli, esas katliamı, 30 yıldan beri çoluk çocuk demeden terör örgütünün yaptığını, söz konusu örgütün “katliam ordusu, kiralık katil gibi çalıştığını” kaydetti. Canikli, katliam görülmek isteniyorsa, terör örgütüne ve onu destekleyenlerin icraatlarına bakılması gerektiğini belirterek, “Milletin tarihine laf söylemek kimsenin, hele sizin hiç haddiniz değildir. 30 yıldan beri katliam yapan bir terör örgütünü destekleyen sizlerin hiç haddi değildir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da söz alarak Sakık'a tepki gösterdi. Vural, “Bu kürsüde bizatihi nefret suçunu ifade eden bir milletvekili, Türk milletine, tarihine nefretle bakan birinin nefret suçlarından bahsetmesi ne kadar büyük paradoks. Nefretle belediye otobüsünde Serap'ı öldüren, Antep, Kumrular, Güngören'de bombaları atanlar, o tetikleri çektiren tetikçiler, bu nefret suçlarıyla, ırkçılıkla siyaset yapanlardır. Bugüne kadar kardeşçe birlikte yaşayan insanlar arasında fitne fesat yerleştiremeyenler, birtakım olayları bahane ederek kin ve nefret kusuyorsa, aslında aynaya dönüp kendilerini suçluyorlar demektir” diye konuştu.

Halaçoğlu da yeniden söz alarak, “Türk tarihi kadar temiz bir tarihin bulunmadığını, tarihi olmayanların ancak böyle düşünebileceğini” ifade etti.

Türklerin tarihinde katliamların değil, savaşların bulunduğunu belirten Halaçoğlu, “Ermenileri kim katletti, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla işbirliği yapan Kürt aşiretleri hangileridir? Ermineler ile Kürtlerin 1935'te yaptığı toplantıyı nasıl izah edeceksiniz?” diye sordu.

Sakık da sataşma olduğu gerekçesiyle yaptığı konuşmada, “Dersim, Ağrı, Zilan, Uludere'ye kadar gelin kimler nerede katliam yapmış görürsünüz. Bu savaş bizim tercihimiz değil, bu savaş sizin ret ve inkar politikalarınıza karşı Kürt çocuklarının onurlu bir duruşudur. Bir yerde ret ve inkar politikaları varsa onların çocukları da buna karşı dik duruş sergiler. Sorun Kürtler olursa hepiniz yumruk, Osmanlı Bankası olursunuz” sözlerine de Genel Kurul salonundan tepki geldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kapsamlı nefret suçları yasasının çıkarılmasını, nefret suçlarını izleme, raporlama mekanizmalarının oluşturulmasını istedi. Ağbaba, “Türkiye, çağdaş demokratik hukuk devletiyse AKP ileri demokrasi dersleri vereceğine nefret suçları kavramını mevzuata yerleştirmelidir” dedi.

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sakık'ın dile getirdiği Afyonkarahisar Sultandağı'nda gerçekleşenlerin, nefret suçuyla ilgisi olmadığını belirtti.

Nefret söylemi, nefret suçunun önemli bir hukuk alanı olarak gündemlerinde bulunması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, düzenlemelerde nefret söylemini ve nefret suçunu karşılayan hükümlerin yer almadığının söylenemeyeceğini ifade etti. Anayasa ve TCK'daki maddelere işaret eden Çavuşoğlu, yasal düzenlemelerin eksik olduğunu, açık şekilde nefret suçunu karşılamadığını da söylemenin mümkün olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'de nefret suçunun sosyolojik ve tarihsel arka planının bulunmadığını, tarih kodları ve dini aidiyetlerinin buna engel olduğunu kaydetti.

Bu konunun BDP tarafından gündeme getirilmesinin de ironi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Kürtlere yönelik ret ve inkar politikalarının artık olmadığını dile getirdi.