BDP'li Sakık ile AKP'li Metiner arasında kavga

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM'de '2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı' görüşmelerine BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile AKP Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner arasındaki kavga damga vurdu

BDP'li Sırrı Sakık ve AKP’li Metiner, birbirlerine ağza alınmayacak laflar söyledi. BDP Grup başkanvekili Pervin Buldan, AKP’li Mehmet Metiner’e, “Kürt halkından içtiğin su, yediğin yemek zehir zıkkım olsun” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda BDP’li Sırrı Sakık ile AKP’li Mehmet Metiner ağza alınmayacak sözlerle kavga etti. Bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada, "adisin", "terbiyesiz adam", "edepsiz adam, "yalaka", "kasap" gibi hakaret dolu sözler sarfedildi. BDP Grup başkanvekili Pervin Buldan, AKP’li Mehmet Metiner’e, “Kürt halkından içtiğin su, yediğin yemek zehir zıkkım olsun” dedi.

‘PKK’nin şiddetine karşı çıkmıyorsanız ilkeli değilsiniz’

Mehmet Metiner, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısının 5. madde üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, "Siz PKK'nın şiddetine karşı çıkamıyorsanız devletin şiddetine karşı çıktığınızda tek yanlı olarak karşı çıktığınızda ilkeli sayılmazsınız. PKK'nın şiddet tarihinde onlarca Uludere vardır. PKK'nın şiddet tarihinde onlarca Kürt kanı vardır. Eğer ilkeliyseniz PKK'nın yarattığı Uluderelere de karşı çıkmak durumundasınız, çünkü PKK'nın elinde Kürt kanı var. PKK'nın isteklerini uygun düşünmüyorsanız zaten Kürt kabul edilmiyorsunuz" dedi.

'Sen adisin, şerefsizlik etme'

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da, sataşma nedeniyle söz isteyerek, "Aslında cevap vermeye değer değilsin" dedi. Metiner de, yerinden, "Sen hiç değilsin" diyerek karşılık verdi. Ardından iki vekil arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Oldukça sinirli görünen Sakık kürsüdeki su dolu bardağı eline aldı, ancak bardaktaki su yere döküldü. Sakık, "Sen adisin, şerefsizlik etme öyle" dedi.

Tansiyonun yükselmesi üzerine Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, "ayıp oluyor beyler" dedi ve oturuma 5 dakika ara verdi.

Oturuma ara verilmesine rağmen Sakık ve Metiner arasındaki tartışma devam etti. Bazı vekiller kürsüde bulunan Sakık'ın yanına geldi ve tartışmanın büyümesini önledi. Ancak iki vekil arasındaki karşılıklı sözlü tartışma uzun süre devam etti.

'Sen kasapsın'

Sakık, "Yalakalık yapma. Edepli ol. İnsan değilsin, kasap sensin" diyerek bağırdı. Kürsüden yerine geçen Sakık ile Metiner arasındaki tartışma devam etti. Metiner, "Hodri meydan" diye bağırırken Sakık, "Sen şiddeti hak eden bir adamsın" diye konuştu.

Genel Kurul’da ara verilen oturum sonrası tekrar söz alan AKP’li Mehmet Metiner, “ Eğer ilkeliyseniz PKK’nın şiddetine de, PKK’nın yarattığı Uluderelere de karşı çıkmak zorundasınız çünkü PKK’nın elinde Kürt kanı var. Haydi Türk Mehmetler için ağlamıyorsunuz, bari Kürt Mehmetlerin hukukunu savununuz. Ha Türklük adına ulus inşa etmeye kalkışmışsınız, ha Kürtlük adına ulus inşa etmeye kalkışmışsınız. Geçmişte makbul Türk yaratmak adına herkes hizaya sokulmak istendi. Şimdi de makbul Kürt yaratılmak isteniyor. PKK’nın isteklerine uygun düşünmüyorsanız zaten Kürt kabul edilmiyorsunuz” dedi.

'PKK’nin tarihinde onlarca Uludere var'

BDP’lilere PKK üstünden yüklenen Metiner konuşmasına, “İnsanda az biraz ilke olur, ilkesi olanlar bir şeyi eleştirirken bin kez düşünürler. Siz, PKK’nın şiddetine, terörüne karşı çıkamıyorsanız, devletin şiddetine karşı çıktığınızda, tek yanlı olarak karşı çıktığınızda ilkeli sayılmazsınız. PKK’nın şiddet tarihinde onlarca Uludere, onlarca Kürt kanı vardır. PKK bugün bölgede silahlı bir vesayet rejimi kurmak istiyor ve büyük ölçüde bunu başarmış durumdadır.

'Yargıçlarımız Silivri’ye koyarken'

Tek devlet, tek bayrak, tek resmi dil, tek vatan diyen Öcalan'ın kendisidir. Tekçi zihniyete karşıysanız, ulu önder olarak kabul ettiğiniz Öcalan'ın bu zihniyetine neden tek bir laf etmiyorsunuz. Bu mu sizin özgürlük anlayışınız. Biz devletten kaynaklı şiddet politikalarına da karşıyız, örgütten kaynaklı şiddet politikalarına da karşıyız. Biz faili meçhullerle mücadele ederken, o faili meçhullerle adı anılanları yargı kararıyla Silivri'ye koyarken yargıçlarımız, Abdullah Öcalan 'Kürt meselesinde çözüm isteyenler Silivri'ye konuluyor' diyor. Öcalan bile Ergenekon davasına sahip çıkarken, siz kalkıp bugün farklı şeyler söylüyorsunuz. Kürt faşizmine hep birlikte karşı çıkmanız lazım.'

Metiner’in bu sözlerine CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Vay, vay vay! ‘Biz Silivri’ye koyarken’ haa! Sonra ‘yargıçlarımız’ ha! Aferin be, hadi bakalım, aferin sana!” diye laf attı.

İşte kavga sırasında kullanılan o sözler:

Adi, şerefsiz, insan kasabı...

Sakık: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Aslında cevap vermeye değer değilsin.

Metiner: Sen hiç değilsin!

Sakık: Sen değilsin ve sen adisin!

Başkan: Çok ayıp oluyor beyler.

Sakık: Adi! Şerefsizlik etme öyle!

Metiner: Sen adisin!

Başkan: Çok ayıp oluyor, çok ayıp oluyor beyler.

Sakık: Lan sen…

Oturumu yöneten Başkanvekili Mehmet Sağlam birleşime ara verdi. Ancak verilen arada da kavga devam etti. Sakık, Metiner’e, “Terbiyesiz, şerefsiz” diye bağırırken, Metiner de Sakık’a, “İnsan kasabı” dedi. AKP’liler ve BDP’liler birbirinin üzerine yürüdü. AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ile BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan tartıştı. Kaplan’ın Sağlam’a, “Kadın olmak bir izan gerektirir” dediği duyuldu. Bahçekapılı ise “Sersem” karşılığını verdi. Arbede de bazı AK Partili milletvekilleri BDP sıralarına yürüdü.

'Senin kürtlükle bir alakan yok'

Ara verilen oturumdan sonra kürsüye çıkan BDP’li Sırrı Sakık, Metiner’le uzun yıllar HADEP’te siyaset yaptığını söyledi. “Evimizin kapısını açtık kendisine. Böyle bir hukukumuz var. Eşimiz çocuğumuz kendisine hizmet etmiştir. Senin Kürtlükle bir alakan yok. Sen bizim günahımızsın” dedi.

‘Hadep’e gittim günahsa günah’

Sakık’ın sözleri üzerine kürsüye gelen Metiner, “O dönemde Öcalan silahlı güçlerini sınır dışına çekti. HADEP de, ‘Türkiye Partisi olmak istiyoruz’ diyordu. Ben de ‘Barışa katkı’ için HADEP’e gittim. Evet günahsa günah. Size güvenmekle hata etmişiz. O günkü HADEP tek devlet, tek millet, tek resmi dil diyordu. BDP’nin durduğu yer HADEP’in durduğu yer değil. Öcalan ‘Ne mutlu Türküm diyene sözünü açıklarken, ‘Burada söz edilen etnik değil kültürel milliyetçilik’ diyor. BDP’li arkadaşlardan alkış bekliyorum. Sırrı Sakık Kürt ise ben Kürt olmamayı tercih ediyorum” dedi.

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan da, Sakık’a “HADEP hiçbir zaman tek millet demedi. Tek bayrak dedi bugün de tek bayrak diyor ama hiçbir zaman tek millet demedik. Kürt ekmeğini yediniz. Yediğiniz her lokma zehir zıkkım olsun” dedi.