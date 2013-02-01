BDP'li Sakık: Bu ülkenin sahipleri değilsiniz, haddinizi bilin

CHP'li Birgül Ayman Güler’in "Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit değildir" sözleri bir kez daha Meclis’i gerdi. CHP’li Ali Haydar Öner’in Güler’e destek vermesi AKP ve BDP’lilerin tepkisine neden oldu. BDP’li Sırrı Sakık, "Kafkaslardan, Boşnaklardan gelenler, bu ülkenin sahipleri değilsiniz, haddinizi bilin" dedi.



Diyarbakır'da "Selahaddin Eyyubi Üniversitesi" adıyla vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısının görüşülmesi sırasında tartışma çıktı.

CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için varız. Türk, Kürt ikizdir" dedi.

Bu sırada AKP sıralarından, "Birgül Ayman Güler öyle demiyor" şeklinde söz atıldı. Öner ise "Birgül Ayman Güler de çok doğru söyledi. Türk ulusu ile Kürt milliyeti bir değildir. Türk ulusuyla Türk milliyeti de bir değildir. Türk, Kürt ikizdir. Cumhuriyeti kuranlar kardeştir" diye konuştu.

Öner'in, "Birgül Ayman Güler de doğru söylüyor" sözlerine, AKP ve BDP sıralarından tepki geldi.



İçten: Seninle eşit değiliz elhamdülillah



AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Öner'e yönelik, "Kaç sefer Diyarbakır'a geldin kardeşim. Sen Diyarbakır'ı biliyor musun? Sen Kürt müsün Diyarbakır'da niye yoksun? Tabela partisisin. Oy bile alamazsınız. Sizler, bizleri 1925'lerde de 37'lerde de 57'lerde de terk ettiniz. O günden beri Diyarbakır'a giremezsiniz. Girebilmek için abdest alman lazım senin. Biz seninle eşit değiliz, elhamdülillah. Zaten ben seninle eşit olmak istemem. Biz bu ülkenin sahibiyiz" dedi.

Yeniden söz alan CHP'li Öner, kendisinin Gercüş Kaymakamlığı yaptığını, Diyarbakır'a gittiğini ifade etti. Öner, İçten'e yönelik, ''Diyarbakır'a çok gittim. Diyarbakır senin babanın malı mı? Diyarbakır, Tunceli, İzmir, Ankara hepimizin'' dedi.

Öner, görevleri sırasında hiç kimseye haksızlık yapmadığını ve yaptırmadığını belirterek, ''Ben bir silah tüccarı değilim. Silah tüccarları hangi yasa önerilerini bu Meclis'e sundular, onu iyi biliyoruz. Onlardan birinin adı da Sayın Cuma İçten'dir'' dedi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, oturuma ara verdi. Genel Kurul'daki tartışma, aradan sonra da devam etti.



Sakık: Bu ülkenin sahibi değilsiniz, haddinizi bilin



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, CHP'yi ırkçılık yapmakla suçladı. İsmet İnönü'nün 1925 yılında yaptığı bir konuşmadan da örnek veren Sakık, şunları söyledi:

"Siz Cumhuriyetin kuruluşunda bugüne kadar ırkçısınız, milliyetçi ve tekçisiniz. Halka zulmeden bir gelenekten geliyorsunuz. Her gün burada, atalarınızın söylediklerini sizin yüzünüze vuracağız. Ya geçmişte yapılanlardan dolayı Kürt halkından, diğer halklardan özür dileyeceksiniz ya da her gün bizi karşınızda göreceksiniz.

Çanakkale'ye bakın. Orada sadece sizin atalarınız savaşmadı. Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslardan, Boşnaklardan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Oradan gelip, hele dağdan gelip bağcıyı kovma hakkına sahip değilsiniz. Hiç kimsenin bir tek halka hakaret etme hakkı yoktur."



Tarhan: Irkçılığın alasını yapıyorsunuz



CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ise Sakık'ın konuşmasını eleştirirken, "Meclis kürsüsüsün böylesine iğrenç, utanmaz, ahlaksızca ifadelerle işgal edilmesini kınıyorum" dedi.

Tarhan, şöyle devam etti:

"Bir tek doğru şey söyledi. 'Hiç kimsenin bir halka hakaret etme hakkı yok' dedi. Çok doğru bir söz ama Anadolu coğrafyasına dünyanın her yerinde kopup gelmiş, bir arada olmak ve kaynaşmak için gelmiş sayısız halka hakaret ettiniz. 'Kafkaslardan gelenler, uzaklardan gelenler' dediniz. Ben de suyun öte yanından gelmiş birisiyim. Belki beni de kastettiniz. Çok inciticiydiniz. Yapılan hataları tekrar ettiniz. Siz bir bir halka, halklara hakaret ettiniz. Döktünüz, saçtınız. Nasıl toparlarsınız bilmiyorum.

Sizin az önce kendinizi tanımladığınız o kafatasçı anlayıştan biz uzağız aslında. O anlayışın ulusal düzeyde aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Sizin gibi kafatasçı değiliz. Kafkaslardan, dışarıdan gelenleri ya da burada olanları tek tek sayıp sizin gibi küçümsemeyiz. Biz buyuz, peki siz kimsiniz? Her gün etnik kimlik dışında başka bir şey konuşmuyorsunuz. Yeni düşmanlıklar yaratmaya çalışıyorsunuz. Irkçılığın alasını her gün yapıyorsunuz."