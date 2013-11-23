BDP'li Özdal Üçer: Şivan Perwer değil Paraver



Şivan Perwer'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır'daki açılış törenine katılmasını eleştiren BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, "Biz Şivan'ı Perwer olarak beklerdik. Ama o, 'Perwer değil paraver' olarak geldi" dedi.

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Muradiye ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, PKK'nın 35'inci kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da yapılacak etkinliklere herkesi davet etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Üçer, PKK'nın Kürt halkının özgürlük mücadelesi için dağlara çıkıp silahlandığını iddia ederken, AKP'nin daveti üzerine Diyarbakır'a gelen Şivan Perwer ve Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi eleştirdi. Üçer, "Biz Şivan'ı Perwer olarak beklerdik. Ben Şivan'a 'AKP'nin siyasi malzemesi olma' demiştim. Ama o, 'Perver değil paraver' olarak AKP mitingine geldi" dedi.

Muradiye'de kurulan platformda yaklaşık 300 kişiye hitap eden BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, PKK'nın Kürt halkına uygulanandığını savunduğu baskı ve şiddet nedeniyle ortaya çıkan bir hareket olduğunu iddia etti. Kürtler'e legal siyaset alanında izin verilmemesi nedeniyle dağ yolunun mücadele yolu olarak tutulduğunu ifade eden BDP Milletvekili Özdal Üçer, şöyle konuştu:

"Faşist cunta; 35 yıl önce kurulan PKK'nın siyaset yapmasına izin vermedi. PKK tek çare olarak dağların yolunu tuttu. Kürt halkının canını kurtarmak özgürlük mücadelesini vermek için silahlandı. Şimdi ise, Erdoğan dağdakiler gelip teslim olmasını istiyor. Kürtler hiçbir zaman boyun eğmediği gibi sana da asla boyun eğmeyecek."

'Şivan Perwer değil paraver olarak geldi'

AKP'nin daveti üzerine Kürt sanatçı Şivan Perwer ve Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır mitingine katılmasını da eleştiren Milletvekili Üçer, şöyle konuştu:

"Barzani ve Şivan Perwer'i newroz etkinliğimize davet ettik, gelmediler. Ancak, Erdoğan'ın seçim malzemesi oldular. AKP'nin devletin parasının dökerek bunları kendi seçim malzemesi yapmasını istemiyorduk. Biz Şivan Perwer'in şarkılarıyla büyüdük. Biz Şivanı o kadar sevdik ki onlar ise sürgün ettiler. Ben 3 yıl önce Şivan Perwer'e 'AKP'nin malzemesi olmayın' demiştim. Biz, 'Siz nasıl gittiyseniz öyle gelin' dedik. Ama Şivan Perwer, Şivan Perwer olarak gelmedi. Nevroza davet ettik, gelmedi. Paraları döken AKP'nin mitingine geldi. Şivan Kürdistan'ın Şivan'ıydı. Ama geldi Erdoğan'ın çobanı oldu. Bölgesel Kürt lideri Barzani'yi de eleştiriyoruz, eleştirmeye de hakkımız var."

Hür Dava Partisi'nin Hizbullah'ın temeli olduğunu iddia eden Üçer, Allah'ın isminin bir partiye verilmesini eliştirirken, Allah isminin siyasi çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını dile getirdi.