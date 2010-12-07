-BDP'Lİ ÖZÇELİK: TERÖRDEN NEMALANMIYORUZ TBMM (A.A) - 12.07.2010 - BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, partilerinin ''terörden nemalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını'' söyledi. Özçelik, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Siirt'te güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının cesetlerinin DNA testlerinin sonuçlarının beklenmesi gerekçe gösterilerek ailelerine gösterilmediğini öne sürdü. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özçelik, ''partilerinin terörden nemalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını'' ifade eti. Kürt sorunun çözüm yerinin Parlamento olduğunu anlatan Özçelik, bu nedenle bütün engellemelere rağmen Meclise geldiklerini ve barış için mücadele ettiklerini söyledi. Öte yandan, BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yaptığı başvuruda ''cesetlerin gösterilmediği'' iddialarının araştırılmasını istedi.