BDP'li Önder Meclis'te 'bomba yarasını' gösterdi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, emniyet görevlilerinin vatandaşlara müdahalesi ve bunun daha sonra meydana gelebilecek benzer olaylara etkilerinin araştırılması amacıyla verilen Meclis Araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisini getirdi. Konuyla ilgili kürsüye gelen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'a, "Çarşı her şeye karşı Sayın Şandır" dedi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, "İktidar öyle bir furya başlattı ki Gezi Parkı'nı savunan herkes darbeci oldu" diyen Önder, kimsenin gerçekleri anlatmadığını iddia etti. "Gezi Parkı'nın yayalaştırılmasına ilişkin İl Koruma Kurulu kararında Gezi Parkı'na bir santimetre kare bile tecavüz öngörülmüyor" ifadesini kullanan Önder, "(AVM, topçu kışlası yapılacak) diyordunuz, biz de 'yapamazsınız' diyorduk, sonuçta biz yaptırmadık" dedi. Önder, projede yaya kaldırımının unutulduğunu, sorunun da bundan kaynaklandığını savundu.

Önder'in, "(İlk 3 gün masumdu ondan sonra işler karıştı) deniliyor. Efendiler kimse şunu sormuyor. İlk 3 gün orada sağdan soldan, soldan sağa çarp topla 300 kişiye binlerce bomba yağdıran polis hakkında kimse bir şey demiyor" sözleri tartışmaya neden oldu.

Gerginlik yaşandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın, "Niye bomba diyorsun?" diye laf atmasına üzerine Önder, "İşte beni vuran bomba" diyerek, kürsüde gömleğini sıyırdı ve karnının yan tarafını gösterdi. Bu sırada Önder'in iç çamaşırı göründü. BDP'li Önder, daha sonra Turan ile AKP Isparta Milletvekili Recep Özel'in yanına giderek, cep telefonundan olaya ilişkin fotoğrafın yer aldığını söylediği fotoğrafı gösterdi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Önder'i konuşmasını sürdürmesi için kürsüye davet etti ancak Önder gelmeyince birleşime ara verdi. Tartışma arada da sürdü. AK Parti milletvekilleri Önder'e "Artistlik yapma" derken, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü de "5 adam öldü, 11 adamın gözü çıktı" diye bağırdı.

Aradan sonra konuşmasına devam eden Önder, "Yeni türkü Başbakan'ı yedirmek yedirmemek üzerine inşa edildi. Kusura bakmayın, kendi içinize bakın. Meclis Başkanlığı seçiminde Başbakan'a direnen milletvekili sayınız bizim grubumuzdan daha fazla" dedi.

Gezi Parkı'nda "zalimane bir şekilde" vurulduğunu iddia eden Önder, AK Parti'li milletvekilerinin bu duruma hiç bir tepki göstermediğini savundu. Önder, "Gezi Parkı'nın içinde vallahi de billahi de sizin çocuklarınız da var" diye konuştu.

'Çok çalışma ve oruçtan herhalde'

Daha sonra kürsüye, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak geldi. Başkanvekili Yakut, Uzınırmak'ın ilini yanlışlakla İzmir diye söyleyince, "Çok çalışma ve oruçtan herhalde" dedi.

Uzunırmak, iktidarın Gezi Parkı'ndaki insanları anlamaya çalışması gerektiğine işaret ederek, eli palalı esnafı meşru göstermeye çalışan bir zihniyet olduğunu iddia etti. Uzunırmak, "Birilerini düşman göstererek, toplumu tahrik ederek, yalan ve iftiralarla bu insanları karşı karşıya getirerek. Hükümet sürdürülebilir bir politika ortaya koymaz' şeklinde konuştu.

MHP'li Uzunırmak'ın, süresi dolduktan sonra konuşmaya devam etmesi üzerine, AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyetin Aksak oturduğu yerden laf attı. Uzınırmak, Aksak'a "Oradan laf atma" diyerek küfürlü bir ifade kullandı. İki milletvekili bir süre karşılıklı atıştıktan sonra Uzunırmak, Aksak'ın bulunduğu yere doğru yöneldi. Uzınırmak, kürsünün önüne geldiği sırada, eliyle dışarıyı işaret ederek, "Gel lan buraya" diye bağırdı. MHP'li Uzunırmak ve AKP'li Aksak'ı, araya giren milletvekileri durdurdu.

Bunun üzerine Yakut, birleşime ikinci kez ara verdi. Karşılıklı laf atma arada da sürdü. Bu sırada AK Parti sıralarından "Biz oruçluyuz" denildi. Aradan sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kem söz sahibine aittir" dedi.

Uzunırmak'ın, süresi bittiği halde kürsüden ayrılmadığını, sataşma beklediğini ifade eden Ünal, "Maalesef bir milletvekilimize dönük, sanırım kızgınlıkla bir ifade kullandı. Bu ifadenin Meclis Genel Kurulu'nda kullanılmaması gerektiğini biliyordur diye düşünüyorum. Konuşmacının kullandığı ifadeden dolayı özür dilemesini bekliyorum" diye konuştu.

Uzunırmak da konuşmalarda yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer burada uygun üslup içerisinde eleştiremeyeceksek neyin siyasetini yapacağız, elbette eleştireceğiz. Konuşmamda, Başbakan ve Hükümet ile ilgili hakaret var mı? Hayır. Grup Başkanvekilleri önce, hatibi kızdırmak için laf atan arkadaşlarına hakim olmalılar. Maksadımı aşan cümleler olmuşsa, olabilir o da mazur görülür, bu iş karşılıklıdır" dedi. Konuşmalardan sonra CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.