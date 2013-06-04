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Politika

BDP'li Önder, Gezi Parkı için Arınç'tan sonra Gül'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Gül, BDP'li Önder'le bir haftadır devam eden Gezi Parkı direnişini görüşecek

04 Haziran 2013 18:00

Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününde ağacı kesmeye çalışan kepçenin önüne geçerek konuyu bir anda bütün Türkiye'nin gündemine getiren BDP'li Sırrı Süreyya Önder, krizin aşılabilmesi için devrede.

Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününde ağacı kesmeye çalışan kepçenin önüne geçerek konuyu bir anda bütün Türkiye ’nin gündemine getiren BDP ’li Sırrı Süreyya Önder, krizin aşılabilmesi için devrede. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştükten sonra basının karşısına geçen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Önder'e randevu verdi.

 

Gül'den randevusu istedi

 

Önder, Arınç’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşmek istedi ve Gül’den randevu talep etti. Cumhurbaşkanı, Sırrı Süreyya Önder'in randevu talebine olumlu yanıt verdi. Gül, BDP'li Önder ile saat 16.30'da görüşecek. Önder’in görüşmelerde, sokaktaki insanların mesajı konusunda hükümet tarafından yapılan yanlış değerlendirmeleri dile getirerek, ateşin düşmesi için atılması gereken adımlara ilişkin öneriler sunması bekleniyor..

 

Esnaf da Köşk'e çıkıyor

 

Esnaf da bugün Köşk’e çıkıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’in saban açıklanan resmi programında yer almamasına rağmen TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i kabul edecek. TESK’den yapılan açıklamada, “Palandöken, Taksim Gezi Parkı protestolarında Türkiye genelinde meydana gelen olaylardan zarar gören ve mağdur olan esnafın sorunlarının çözümü konusunda görüşmelerde bulunmak, yardımlarını ve katkılarını istemek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nca bugün 14.30’da kabul edileceklerdir” denildi.

 

 

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