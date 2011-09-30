-BDP'li milletvekillerinin andiçmesi Meclis gündeminde TBMM (A.A) - 30.09.2011 - TBMM'nin yarınki gündemi basılarak milletvekillerine dağıtıldı. Gündemde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açış konuşmasından sonra milletvekillerinin andiçmesi yer aldı. TBMM gündeminde, ''Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları'' bölümünün birinci maddesi Gül'ün konuşması, ikinci maddesi ise andiçmeyen milletvekillerinin andiçmesi olarak sıralandı. Öte yandan, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada,'' TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yapacağı açış konuşmasından sonra BDP'li milletvekillerinin yemen etmeleriyle devam edecek"ifadesi yer aldı.