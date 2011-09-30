T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'li milletvekillerinin andiçmesi Meclis gündeminde TBMM (A.A)

30 Eylül 2011 21:51

-BDP'li milletvekillerinin andiçmesi Meclis gündeminde TBMM (A.A) - 30.09.2011 - TBMM'nin yarınki gündemi basılarak milletvekillerine dağıtıldı.  Gündemde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açış konuşmasından sonra milletvekillerinin andiçmesi yer aldı. TBMM gündeminde, ''Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları'' bölümünün birinci maddesi Gül'ün konuşması, ikinci maddesi ise andiçmeyen milletvekillerinin andiçmesi olarak sıralandı. Öte yandan, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada,'' TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yapacağı açış konuşmasından sonra BDP'li milletvekillerinin yemen etmeleriyle devam edecek"ifadesi yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24