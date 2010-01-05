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Politika

BDP'li milletvekillerinden Meclis'te kelepçeli protesto

BDP'liler Başkabakan Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki makam odasının önüne giderek plastik kelepçe attılar.

05 Ocak 2010 02:00

T24- BDP'liler Başkabakan Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki makam odasının önüne giderek plastik kelepçe attılar. Grup toplantısında vekiller kelepçelenmiş halleri gösterilen fotoğrafları gösterdi.

BDP'li milletvekilleri, Başbakan Recep Tayyip  Erdoğan'ın Meclisteki çalışma odasının önüne, plastik kelepçe bıraktı. BDP Grup Başkanı Nuri Yaman ile milletvekilleri, grup toplantısının  yapılacağı salonda bir araya geldi. Daha sonra Başbakan Erdoğan'ın çalışma  odasının önüne yürüyen milletvekilleri, ellerindeki plastik kelepçeleri buraya  bıraktı.

Grup Başkanı Yaman, “Demokrasiye vurulmuş kelepçeyi protesto için  yapıyoruz. Demokrasiye vurulan bu kelepçeyi kırmak, demokrasi önüne konulan  zincirleri kırmak amacıyla bu kelepçeleri Sayın Başbakanın odasının önüne  bırakıyoruz” diye konuştu.

Yaman ve beraberindeki BDP'li milletvekilleri, plastik kelepçeleri  bıraktıktan sonra grup toplantı salonuna döndü.

Grup toplantısında vekiller kelepçelenmiş halleri gösterilen fotoğrafları gösterdi.

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