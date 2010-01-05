BDP'li milletvekillerinden Meclis'te kelepçeli protesto

BDP'li milletvekilleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisteki çalışma odasının önüne, plastik kelepçe bıraktı. BDP Grup Başkanı Nuri Yaman ile milletvekilleri, grup toplantısının yapılacağı salonda bir araya geldi. Daha sonra Başbakan Erdoğan'ın çalışma odasının önüne yürüyen milletvekilleri, ellerindeki plastik kelepçeleri buraya bıraktı.



Grup Başkanı Yaman, “Demokrasiye vurulmuş kelepçeyi protesto için yapıyoruz. Demokrasiye vurulan bu kelepçeyi kırmak, demokrasi önüne konulan zincirleri kırmak amacıyla bu kelepçeleri Sayın Başbakanın odasının önüne bırakıyoruz” diye konuştu.



Yaman ve beraberindeki BDP'li milletvekilleri, plastik kelepçeleri bıraktıktan sonra grup toplantı salonuna döndü.



Grup toplantısında vekiller kelepçelenmiş halleri gösterilen fotoğrafları gösterdi.

