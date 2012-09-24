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Politika

BDP’li Kurt: Ziya Gökalp Kürt olduğu için sürgüne gönderildi

Kurt’a göre, Kürt sorununun çözülmesini istemeyen Türk olmayan Türk milliyetçileri var

24 Eylül 2012 20:14

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, “Türk olmayan milliyetçileri Kürt sorununun çözülmesini istemiyor” dedi.  “Kim bunlar” sorusuna, isim vermeyen ancak, “Herkesin bir soy ağacı var. Kimin ne olduğu bellidir” diyen Kurt, yakın tarihten Türklük ve Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ziya Gökalp’i gündeme taşıdı. Gökalp’in Diyarbakırlı olduğunu hatırlatan Kurt, “Türklük manifestosunu yazan bir Kürt.Diyarbakırlı Ziya Gökalp.  Trakya’ya sürgüne gönderilmeden önce Kürtlük davası sürdüren biri. Kürt olduğu için sürgüne gönderildi. Türklüğün manifestosunu yazarak geri döndü” dedi. 

 

‘Sistem partileri içinde sözde Kürtler’

 

BDP’li Adil Kurt, T24’e,  Kürt sorununun çözümünü istemeyenlerle ilgili çarpıcı  değerlendirmelerde bulundu. Kurt’a göre, Türk olmayan Türk milliyetçileri ile sistem partileri içinde sözüm ona Kürtler sorunu çözmek istemiyor. “Başbakan onlara daha iyi bir tanım yapıyor. ‘Kürt kökenli’ diyor. Böyleleri de, kamuoyunu sürekli farklı biçimde manipüle ediyor. Biraz daha nemalanabilir miyiz? Rant sağlayabilir miyiz? Gayreti içindeler”.

 

'Halklar arasında duygusal kopuş'

 

Adil Kurt şunları söyledi: Halklar arasında duygusal kopuş söz konusu. Siyasal kopuş söz konusu. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Bu,  Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmaz. Kürtlere de  bir şey kazandırmaz. Herkes daha fazla uluslararası aktörlerin maşası durumuna gelir.  Biz uluslararası aktörlerin at koşturduğu bir coğrafyada yaşamak istemiyoruz.  Halkların kendi toplumsal mutabakatlarını yineleyerek kardeşçe yaşamalarını arzu ediyoruz. Bunda ısrar edeceğiz. Tersi herkese kaybettirir.

 

 

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