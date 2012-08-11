BDP'li Kurt: Ey Erdoğan, aklını başına almazsan savaş metropollere taşınır!..

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, geçtiğimiz şubat ayında çıkan çatışmada öldürülen PKK ’lı Ferdane Kına için düzenlenen törende yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan ’a seslenerek Kürt halkının isteklerine cevap verilmemesi halinde Türkiye ’nin kaybedeceğini söyledi.

İç savaşın ayak seslerinin duyulduğunu belirten Milletvekili Kurt, bu durumda ordunun da bölüneceğini söyledi. Milletvekili Kurt, ''Başbakan Erdoğan ’dan önce 12 başbakan Kürtleri şiddet yoluyla bitirmeye çalıştı. 22 içişleri bakanı senin döneminden önce senin hükümetinden önce aynı şeyi söyledi. 9 genelkurmay başkanı Kürtleri, Kürt özgürlük hareketini bitirmeye çalıştı. Ama bu isteklerine kavuşamadılar'' dedi.

‘Eğer aklını başına almazsan...'

Kürt halkının direnci onları tarihin çöplüğüne gönderdi. Ey Erdoğan, 28 yıldır Kürdistan dağlarında süren bu savaş, eğer aklını başına almazsan Kürdistan sokaklarına, Türkiye ’nin metropollerine taşınmak üzeredir. Bunu bir tek tanımı vardır bu bir iç savaştır. Türkiye ’de bir iç savaşın ayak sesleri bu coğrafyadan duyulmaya başlandı.

Eğer bu güne kadar Türkiye de bir iç savaş olmamışsa bilinmelidir ki; Kürt siyasetinin sağduyulu yaklaşımındandır. Ama Kürtlerin sabır taşı çatladı. Bıçak kemiğe dayandı. Bu süreçten sonra Kürtlerin direnmekten başka yapabileceği hiçbir şey yok. Böyle devam ederse açık ve net söylüyorum bir iç savaş durumunda Türkiye ’deki ordu ikiye bölünecektir.

Türk ordusu içerisinde silah taşıyan hiçbir Kürt genci o durumda kendi halkına karşı silah doğrultmayacaktır. Nasıl ki Mısır ’da Libya ’da Kuzey Afrika ’da diktatörler gittiyse, orduları bölündüyse siz aynı akıbeti Mezopotamya’da Anadolu ’da yaşayacaksınız. Aklınızı başınıza devşirin. Bu halkın istek ve taleplerine cevap verin. Bu olmasa kaybeden Kürtler değil, Türkiye olacaktır.