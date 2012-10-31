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Politika

BDP’li Kürkçü’ye göre MİT, Demirel’den kurtulmak istemiş

Eski Bakan Keçeciler, Süleyman Demirel'in kendisine, 'Hoca’ya söyle, erken seçim için destek versin. İhtilal söylentileri dolaşıyor' dediğini söyledi

31 Ekim 2012 20:33

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda konuşan BDP Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını önlemek için önce Süleyman Demirel’i kaçırmak istediklerini söyledi. kÜRKÇÜ, bu mümkün olmadığı için NATO radar istasyonundaki 3 teknisyeni kaçırdıklarını ve dönemin MİT İstanbul Başkanı Eyüp Özalkuş'un kendisine, 'Madem Demirel'i kaçıracaktınız bize bir haber uçursaydınız, korumayı kaldırırdık' dediğini söyledi.

Kürkçü, yakalandığında sorgusunu yapan dönemin MİT İstanbul Başkanı Eyüp Özalkuş’un, “Madem Demirel’i kaçıracaktınız, siz hiç siyasetten anlamıyorsunuz. Bize bir haber uçursaydınız bir şekilde, biz korumayı kaldırırdık.” diyerek, Demirel’den kurtulmak istediklerini ima ettiğini öne sürdü.

 

'Karanlık güçler kışkırtması fasarya'

 

Ertuğrul Kürkçü, “Öğrencilerin bilinmeyen karanlık güçler tarafından kışkırtılarak harekete geçtiği” iddialarının tümüyle fasarya olduğunu belirterek, “Gençtik ama ahmak değildik hiçbirimiz. Neyin ne olduğuna dair bir fikrimiz vardı doğrusu” dedi.

Komisyona bilgi veren eski bakanlardan Mehmet Keçeciler, 12 Eylül’ün gerekçeleri arasında gösterilen MSP’nin 6 Eylül’deki Konya mitinginde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayanların, “Devletin provakatör ajanları” olduğunu savundu.

 

'Anarşisti bulduğumuz yerde öldüreceğiz!'

 

Keçeciler bu kişilerin bulunamadığını belirterek, dönemin ordu komutanı Bedrettin Demirel’in, belediye başkanı olarak kendisini ve vali Lütfi Tuncel’i ağırladığında, anarşi ve terör olaylarını nasıl önleneceğini sorması üzerine, “Şura’da karar aldık, bak göreceksin nasıl önleyeceğimizi, anarşisti bulduğumuz yerde öldüreceğiz. Onun mevzuatını da biz düzenleyeceğiz” dediğini söyledi. “Paşa’nın bu sözleri ihtilal ilanı gibiydi” diyen Keçeciler, 2 Eylül’de Ankara’da MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile parti yöneticileri Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan’dan mitingin iptalini istediğini, talebinin reddedildiğini belirten Keçeciler, “Ben de ‘artık sizin belediye başkanınız değilim’ deyip çıktım” dedi.

Keçeciler, Süleyman Demirel’in kendisine, “Hoca’ya söyle, erken seçim için destek versin. İhtilal söylentileri dolaşıyor” dediğini, bu mesajı ilettiği Erbakan’ın çok sinirlendiğini ve “Yine bizi askerle tehdit ediyor” dediğini aktardı.

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