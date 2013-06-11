BDP'li Kürkçü'den AKP'lilere: Hepiniz gerzeksiniz

Gezi Parkı TBMM Genel Kurulu'na da damga vurdu. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında sık sık atışmalar yaşanırken BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de AKP'lilere kızdı. Kürkçü, "Hepiniz gerzeksiniz" dedi.

TBMM'de bugün yapılan görüşmeler sırasında sık sık Gezi Parkı gerginliği yaşandı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın hükümete sert eleştiriler yöneltmesinin ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı kürsüye “salyaların” aktığını öne sürerek, temizlenmesini istedi. Bahçekapılı’nın konuşmasının ardından bir Kavas kürsüyü bezle sildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, CHP’liler yaşananlara tepki gösterdi. Meclis’te partilerin sabah grup toplantılarındaki gerginliği, TBMM Genel Kurulu’na da yansıdı. Genel Kurul’da önce “kan”, sonra “gerzek”, son olarak da “salya” tartışması yaşandı.

İlk olarak CHP ile AKP arasında yaşanan “kan” kavgası Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka: Maalesef, Başbakanın eline artık kan bulaşmıştır. Başbakan, ‘Macbeth’ gibi ellerini ne kadar yıkarsa yıkasın, artık o kan oradan çıkmayacaktır.

AKP rup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı: Bu olaylar başladığından beri biz grup olarak bütün insanları sağduyuya davet ettik ama bunu ısrarla dinlemek istemediniz. Haklısınız, duymak istemezsiniz çünkü siz kanla besleniyorsunuz.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem ince: Başbakan Karadenizli ama Lazca bilmiyor ama TOMA’ca biliyor, copça biliyor Başbakan.”

'Hepiniz gerzeksiniz'

Daha sonra BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile AKP'liler arasında da “gerzek” tartışması yaşandı. Kürkçü sıralardan kendisine laf atan AKP'lilere, “hepiniz gerzeksiniz” dedi. AKP'liler Kürkçü’den sözünü geri almasını isterken, Kürkçü de “gerzek” kelimesinin sözlükteki anlamını okudu.