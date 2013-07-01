BDP'li Kürkçü: Biz barış kapısından geçeceğiz, siz geçiyor musunuz?

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Bugün öğleden sonra BDP İl binası önünde ^Hükümet Adım At' yürüyüşü için toplanan ve aralarında BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Akdeniz Belediyesi Başkanı Fazıl Türk, BDP İl Başkanı Halis Elmarici'nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin kişi, 'Biji Serok Apo', 'Jın Jiyan Azadi, Şehit namrın', 'Apo'ya özgürlük', 'Yaşasın halkların kardeşliği' diye sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Silifke Caddesi'ni takiben Atatürk Caddesi'ne gelen grubun içerisinde Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı.

Atatürk Caddesi'nde kalabalığa konuşan BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Bir tek kelimeyle barış istiyoruz, barış istiyoruz, barış istiyoruz" diye sözlerine başladı. Silahların susmasının, barışa giden kapıyı açacağını, "ama asıl önemli olanın o kapıdan geçilecek mi?" sorusu olduğunu belirten Kürkçü, "Biz hükümete soruyoruz. Biz bu kapıdan geçeceğiz, siz geçiyor musunuz?" dedi. Çözüm süreci kapsamında bugüne kadar kat edilen bütün mesafenin Abdullah Öcalan'ın gayretleriyle olduğunu açıklayan Kürkçü, "Ülkeyi yönetenler kolay bir şey sanıyorlar. Arkalarında binlerce kayıp bırakan mücadele insanlarının, silahlarını bırakmasını ve sınırın ötesine taşımasını kolay bir şey sanıyorlar. Bu hiç de kolay bir şey değildi, bu dünyanın en zor işlerinden biriydi. Ama barış için, gelecek kuşakların kazanması için, artık hiç kimsenin ağlamaması, hiç bir gencimizin ölmemesi için bu silahları dışarıya çıkardılar. Ama hükümetten de karşılığını bekliyorlar. Bu karşılık verilecek mi? Soru budur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından grup 5 dakikalık oturma eylemi yaparak olaysız bir şekilde parti binasına döndü.