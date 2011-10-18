BDP'li Kışanak: Ya faşizminizi kabul edin yada defolun gidin

T24 - BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, KCK'ya yönelik operasyonları eleştirdi. Operasyonlar kapsamında 5 bini aşkın kişinin tutuklu olduğunu söyleyen Kışanak, "Şırnak'ta Hasip Kaplan dışında seçilmiş bir tek kişi kalmadı" dedi.



Gültan Kışanak partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kışanak, "Her gün gözümüzü yeni bir gözaltı haberiyle açıyoruz. Aydın, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin'de gözaltı operasyonları ile güne başladık. Bu illerde partimize yönelik yapılan operasyonlarda 34 arkadaşımız gözalıtına alındı" dedi.



Kışanak sözlerine, "Aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, il başkanı, İHD Şube sekreteri ve öğrenciler var. Bu toplumda demokrasi mücadelesi vermek için yola çıkan ve emek veren tüm kesimleri belirlemiş bir operasyonla bir siyasi soykırım ile karşı karşıya olduğumuzu bugün kü haberlerden bir kez daha Türkiye kamuoyuna sunmak istiyoruz" diye devam etti.

"Başbakan talimat veriyor"



Bu operasyonaların hukuk, yasa ile hiçbir alakası olmadığı söyleyen BDP'li Kışanak, "Başbakan Erdoğan talimat veriyor, Başbakan'ın polisi ve yargısı bulabildikleri her demokratı ve barıştan yana herkesi tutuklamak için baheneler ve gerekçeler üreterek tutukluyor. İçişleri Bakanı tutuklu sayısını ilk 400 olarak söyledi sonra 600'e çıkardı. Burudan soruyoruz ve bunun cevabını istiyoruz. Şu anda cezaevlerinde 5 bini aşkın Kürt siyasetçi, gazeteci, insan hakları derneği yöneticisi ve sendikacı bulunuyor. Bu 5 bini aşkın kişi neden tutuklu bunun cevabını verin. Başka bir örgüt mü var? "KCK" adı altında sanal bir örgüt yaratıp bunun üzerinden tüm demokrasi mücadelesi sindirmeye yönelik böylesine pervasız böylesine faşizan bir furya devam ederken bir taraftan da yalanla bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyorlar" dedi.

"Ya faşizminizi kabul edin ya da defolun gidin"



Kışanak, "Cezaevinde tutuklu olan arkadaşlarımızın tamamı ya örgüt üyeliğinden yada örgütün propagandasını yapmaktan yada suç ve suçluyu övmekten benzeri şeyler adı altında uydurulmuş gerekçelerle tamamen siyasi faaliyetleri ve düşünceleri nedeniyle cezaevinde tutukludur. Ama İçişleri Bakanı bu sayının 600 olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıltmaya tepkilerin oluşmasını önlemeye ve sıradan bir polisiye vakası ile karşı karşıya bir görüntü yaratmaya çalışıyor. Yalanın saltanatı fazla sürmez. Yalanla bir ülke yönetilemez. Ya faşizminizi kabul edin yada defolun gidin. Bu kadar açık" şeklinde konuştu.

"Seçilmiş bir tek kişi kalmadı"



Şırnak'ın darbe ile tanımlanacak bir durumda olduğuru söyleyen Kışanak "Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 500'ü aşkın kişi tutuklu. Şırnak'ta Hasip Kaplan dışında seçilmiş bir tek kişi kalmadı. Bu zihniyet sürekli ülkeyi çatışma içerisinde tutan yurttaşlarını devleti ile kavgalı halde tutan bir zihniyettir. Devletin bu zihniyeti değişecektir. Kürt sorununu yaratan bu zihniyetin kendisidir. Başımıza bela olan ve binlerce gencimizin yitirmimize neden olan bu zihniyet bugün demokratik kamoyu tarafından sorgulanıyor. Biz her türlü baskıya rağmen bu mücadeleyi yürütüyoruz" dedi.