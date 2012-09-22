BDP'li Kışanak: Davaların caydırıcı olacağına inanmıyorum

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Balyoz Planı" davası kararına ilişkin, 12 Eylül darbesiyle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu mücadelede bu tür davaların caydırıcı olacağına inanmıyorum" dedi.

BDP tarafından Taksim'deki Elite World Hotel'de düzenlenen "Anayasa Yapım Sürecine Toplumsal Katılım Konferansı"ndan sonra basın mensuplarının "Balyoz Planı" davası kararına ilişkin değerlendirmesini sorduğu Kışanak, tek tek davaları tartışmak yerine, "Türkiye'nin geçmişindeki darbe geleneği", "Darbe geleneğinin üzerinde hareket eden askeri vesayet" ve "Askeri vesayet ve darbe kültürünün kurumsallaşması" konularının tartışılması gerektiğini söyledi.

Hukuk sisteminin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Kışanak, "Kararı, spesifik olarak üzerine tartışma yapmaktan, 'haklılar mıydı, değiller miydi' tartışmasından çıkarıp, derin devlet ve kanunun dışı yapılanmalarla yüzleşme, adaleti tesis edecek bağımsız bir yargı sisteminin oluşturulması gerekir.

Tartışmalar buradan devam ederse daha iyi sonuçlar alınır. Şu anda Türkiye 12 Eylül faşist darbesinin yarattığı bir anayasayla ve o darbenin ürettiği kurumlarla yönetilen bir ülke durumunda. Bununla hesaplaşmadıktan sonra diğerlerinin bir önemi yok. MGK, YÖK, RTÜK ve seçim barajı duruyor. 12 Eylül böyle bir darbeydi ve darbeyi kurumsallaştırdı. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadelede bu tür davaların caydırıcı olacağına inanmıyorum."dedi