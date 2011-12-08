BDP'li Kaplan'dan AKP'ye: Edison mezardan kalksa yakanıza yapışır

T24 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, ''Siz elektriği, KDV, ÖTV ile vatandaşı soğana çevirmek, sömürmek, cebindeki kuruşu almak için kullanıyorsunuz. Edison mezardan kalksa yakanıza yapışır, ambleminizdeki ampulü patlatır, size de bir tane çakardı'' dedi.



TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde BDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, sözlerine, ''Kuran'a el basarım ki milletvekillerinin yüzde 90'ı bütçe raporunu okumamıştır'' diyerek başladı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin ''Yemin ederim ki sen de ilk sayfaları dışında bir yerini okumamışsındır'' sözlerine, Kaplan'ın ''Senin yeminin seni çarpsın'' karşılığını vermesi, Genel Kurulda gülüşmelere yol açtı.



GAP'a ayrılan payın da yetersiz olduğunu savunan Kaplan, ''Eskiden zam vardı sonra otomatik zam oldu sonra Hükümet zammın adını 'uyarlama' diye ayarladı. Bu kadar pişkinlik hiç bir hükümette görülmedi'' diye konuştu. Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''12 Eylül'de darbesinde işkencede cereyan yemiş birisi olarak Edison'un kemiklerinin nasıl sızlatıldığını bilirim. Elektriğin aydınlanma aracı olarak insanlığın hizmetinde olması gerekmiyor mu? Siz elektriği, KDV, ÖTV ile vatandaşı soğana çevirmek, sömürmek, cebindeki kuruşu almak için kullanıyorsunuz. Bu zulüm değil mi? Edison mezardan kalksa yakanıza yapışır, ambleminizdeki ampulü patlatır, size de bir tane çakardı.''



Dış politikada sıfır sorundan ''sırf soruna'' geçildiğini öne süren Kaplan, Türkiye'ye komşu ülkeleri saydı. Kaplan, ''Bir tarafta da Karadeniz var, onunla da sorun yaşayacak halimiz yok ya?'' dedi.



Kaplan, ''Siz bu kafayla 2023 stratejileri çizmeyin. 2013'e kendinizi zar zor atarsınız. 2013 yerel seçim, 2014'de Cumhurbaşkanı seçimi, arkasından 2015 milletvekili seçimi var. Bu üç hendeği de atlatırsanız biz de bir daha vekillik yaparsak namerdiz. İstifayı basıp eve gideceğiz'' diye konuştu.





