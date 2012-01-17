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Politika

BDP'li Kaplan'a göre KCK'nın açılımı

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, KCK'ya yönelik operasyonları "(K)ürtleri (C)ezaevine (K)oyma" operasyonları olarak isimlendirdi.

17 Ocak 2012 02:00


T24 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, KCK'ya yönelik operasyonları "(K)ürtleri (C)ezaevine (K)oyma" operasyonları olarak isimlendirdi.

BDP'li Kaplan'a göre KCK'nın açılımı

Son KCK operasyonunda aralarında eski milletvekili Fatma Kurtulan’ın da bulunduğu 35 yeni tutuklamaya BDP’li yöneticiler ilk tepkiyi twitter üzerinden verdiler. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Sırf kendilerine gelen e-maili açtıkları için 30 BDP’li daha tutuklandı. AKP kendi yarattığı faşizm ortamının en büyük kurbanı olacaktır” dedi.

ANKA'nın haberine göre; BDP Grup Başkanvekili Kaplan ise, AKP hükümetinin fiilen “savaş hali” uygulamasına geçtiğini, ileri sürerek sıkıyönetim dönemlerine rahmet okuturcasına helikopter eşliğinde sabah baskınları yapıldığını yazdı. OHAL ve sıkıyönetimin yasa gereği Meclis tarafından ilan edildiğini hatırlatan Kaplan, hükümetin Meclis’i devre dışı bıraktığını, kişi güvenliği ve özgürlüğünün ayak altına alındığını savundu. Siyasi muhaliflere kan davası saikiyle saldırıldığını, bunun birlikte yaşama arzusu, barış ve demokrasiyi hançerlediğini ileri süren Kaplan şu mesajları verdi:

"(K)ürtleri (C)ezaevine (K)oyma operasyonları adı altında devlet terörü estirenler, sonlarını yakınlaştırmaya devam ediyor. Siyasi partiler anayasa mahkemesinin denetimi altında, özel görevli mahkemeleri devreye koyanlar, Türkiye'yi zindana çeviriyor. Unutulmasın ki Meclise uzanan operasyonlar sonucu, TBMM Kürtlerin de Meclisidir inancı kırıldığında herşey çok geç olacaktır.”


'Açılım palavraca'

BDP’ye yönelik operasyonları “hukuk, insanlık, ahlak, sınır tanımıyor” diye eleştiren Kaplan milletin iradesine saldıranların, milletten en büyük şamarı yiyeceklerini savunarak şu mesajları yazdı:

“Darbecileri, çeteleri, jitemi, kontr-gerillayı zorbaları zalimleri gören halkımız, yeşil faşizme onurlu ve görkemli bir direnişle hesap soracak. Sandıkta, seçimde, Meclis’te bizimle fikir düzeyinde yarışamayanlar, barışçıl ve demokratik yol dışında zulmü seçerek intihar ediyor, eriyorlar. Kelepçeleriniz özgürlük sembolümüz, zindanlarınız inanç ve direnç kalelerimiz, zulmunuz ve zorbalığınız insanlık utancınız olacaktır. Dağdakileri indireceğim diyen, düzovada siyasetçi avına çıkan, açılım palavracıları, karanlıkların ufkundan doğacak muhteşem güneş sizi yakacak.”



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