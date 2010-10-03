BDP'li Kaplan: Sayın Başbakan, elini çek halkımdan

T24- Şanlıurfa'da, önceki gün aralarında İl Başkanı İbrahim Ayhan'ın da bulunduğu 25 BDP'linin, terör örgütü PKK lehine korsan gösteri düzenlemek ve bu örgüte adam kazandırmak suçlamasıyla gözaltına alınması, bugün aralarında BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup tarafından protesto edildi.



PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan göstericilere konuşan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Sayın Başbakan! Elini çek buradan, elini çek belediyelerden, elini çek halkımdan” dedi.





Geçen cuma günü Şanlıurfa'da 250 polisin katılımıyla, 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 26 kişi gözaltına alındı. BDP İl Başkanı İbrahim Ayhan ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi 25 şüpheli, terör örgütüne yardım yapmak, eleman kazandırmak, korsan gösteri, molotoflu saldırı, bombalı saldırı ve araç yakma suçlamalarıyla Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanıyor.



Öcalan ve PKK lehine Slogonlar atıldı



BDP’lilerin gözaltına alınmasını protesto için yaklaşık 2 bin kişi bugün öğle saatlerinde Ali Şelli Parkı’nda toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı parka üstleri arandıktan sonra alınan BDP’liler, zaman zaman Öcalan lehine slogan atıp, zılgıt ve alkışlarla, gözaltıları protesto etti.



Kalabalık, saat 14.00 sıralarında BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve Bitlis Milletvekili Nazif Karabaş’ın gelişinin ardından yürüyüş için Atatürk Bulvarı'na çıktı. Polisin megafonla uyarıda bulunmasına rağmen kalabalık, üzerinde ‘AKP’nin çözümü siyasi ve askeri operasyondur’ pankartının ardında yürümeye başladı. Polisin birkaç kez uyarıda bulunmasına aldırış etmeyen ve en önde milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisinin yer aldığı kalabalık, ‘PKK halktır, halk burada’, ‘Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız’, ‘Biji serok Apo’, ‘Baskılar bizi yıldırımaz’ sloganları atarak BDP il binasının da bulunduğu Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’ne yürüdü. Yaklaşık 20 dakika süren yürüyüşün ardından Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’ne ulaşan kalabalığa burada PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da katıldı.



Hasip Kaplan konuştu



Protestocu kalabalığa burada seçim otobüsü üzerinden hitap eden BDP Milletvekili Hasip Kaplan, Türkiye’de barış için olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde BDP’lilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.



30 yıllık çatışma ortamını sona erdirmek için Ak Parti hükümeti ile BDP arasında görüşmelerin devam ettiği sırada, parti mensuplarının Şanlıurfa'da gözaltına alındığını belirten Kaplan, “Bunca çaba sarf edilirken, eş başkanlarımız AK Parti hükümetiyle görüşme yaparken, aynı günün akşamı Sayın Cumhurbaşkanıyla resepsiyonda görüşürken Şanlıurfa’da partililerimizin gözaltına alındığını öğrendik. Bir gecede hepsi kelepçeleniyor” dedi.



“Sayın Başbakan, Sayın hükümet yanlış yapıyorsunuz” diyen Hasip Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye’nin barışına ve barış sürecine zarar veriyorsunuz. Pusuya yatmış kalleşçe bir el durmadan barışı hançerliyor. Çiller dönemi gibi mi yapmak istiyorsunuz? Şanlıurfa’da benim partililerimin hepsini içeri aldın. Ne yaptılar? Şanlıurfa’da ihale mi aldılar, banka mı batırdılar, rüşvet mi aldılar, bir yere bomba mı koydular? Ne yaptılar? Referandumda halkın iradesine sahip çıktılar. Şimdi terörist diyorsun, yanlış yapıyorsun Sayın Başbakan. Şanlıurfa’dan sesleniyorum; sittin sene parti olarak şaha da kalksanız, Kürtçe eğitim bu ülkede olacak. Sen, partin, arkandaki sermaye, Amerika, AB, arkandaki para babaları Kürtçe eğitimi, Kürt dilini yasaklayamayacak. Hiçbir ordu zamanı gelmiş bir fikrin önünde duramaz. Hiçbir ordu, hiçbir güç Kürt halkının uyanışını ve doğuştan gelen haklarını önünde duramaz. Duranları ezer geçeriz. Kenan Evren de kendileri gibi düşünmeyenleri içeriye alıyordu, işkence yapıyordu, haksız yere hapis cezası veriyordu. Sen benim parti örgütümden ne istiyorsun? Sayın Başbakan elini çek buradan, elini çek belediyelerden, elini çek halkımdan.”



Hasip Kaplan’ın konuşması sırasında sık sık Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atan göstericiler daha sonra dağıldı.



