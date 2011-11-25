BDP'li Kaplan: Öcalan yeniden yargılanacak

T24 - KCK soruşturmasında 42'si avukat 46 kişinin gözaltına alınması, Barolar Birliği tarafından protesto edildi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ise, ‘İnanıyorum ki bu dava 21. yüzyılın davası olacak, çünkü Öcalan yeniden yargılanacak’ dedi.







PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 42'si avukat 46 kişinin gözaltına alınması, bazı barolar tarafından protesto edildi.



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedat Ahsen Coşar, İzmir Barosu Başkanı Sema Tektaş ve Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, bazı illerin baro başkanlığı temsilcileri, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada yapılan basın açıklamasında, KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 42'si avukat 46 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterildi.



TBB Başkanı Coşar, konuşmasında, ''Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak KCK davasını da takip ediyoruz. Yine Silivri'deki davayı, Odatv davasını takip ediyoruz. Yani hak ve özgürlüklere aykırı veya bizim aykırı bulduğumuz ne varsa, biz birlik olarak bunların takipçisiyiz'' ifadelerini kullanan Coşar, tutuksuz yargılanma hususu gözetilerek, gözaltına alınan avukatların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

'En büyük avukat gözaltısı'



İzmir Barosu Başkanı Sema Tektaş da İzmir'de özel görevli mahkemelere karşı, Barolar Birliği ve 57 baro başkanlığı olarak bir deklarasyon hazırladıklarını ve bu mahkemelerin kapatılmasını talep ettiklerini anlatarak, bu konuda savunmadan gelen güçlerini kullanacaklarını ve meslektaşlarının savunmalarına katılacaklarını söyledi.



''Bu, Türkiye tarihinde görülmüş en büyük avukat gözaltısıdır'' diyen Tektaş, meslektaşlarının sürekli görevlerinin başında, her gün adliye koridorlarında onlarca duruşmaya girip çıkan ve davalara bakan arkadaşları olduğunu ifade etti.

'Öcalan da bu davada yargılanacak'



Soruşturmaya ilişkin bir açıklama yapan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da adil yargılanmanın en temel unsuru olan savunma hakkına Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı yapıldığını ve savcılarda olan silahın, savunma makamında bulunmadığını belirtti.



Bu soruşturmada avukatların, Öcalan'ın verdiği talimatları, Kandil'e götürdüğünün iddia edildiğini hatırlatan Kaplan, devletin de İmralı'dan mektupları alıp bizzat Kandil'e ve Oslo'ya ulaştırdığının tespit edildiğini, bu konuda avukatların suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.



Kaplan, ''Oslo görüşmelerinde görüldü ki Başbakan ve onun baş memuru MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın aslında İmralı'dan mektupları alıp bizzat Kandil'e getirdiği ve Oslo'ya da ulaştırdığı tespit edilmiştir. Mademki talimatla suç işlenmiştir, Başbakan ve MİT Müsteşarı Fidan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.



Bu dava 21. yüzyılın davası olacak. Çünkü Öcalan yeniden yargılanacak bu davada. Eğer Öcalan avukatlarına talimat vermişse, kendisi de bu davada yargılanacak. Avukatlar da yargılanacak. Ama hükümet de devlet de MİT de bu davada yargılanacaktır. Ve bütün gizli görüşmeler bu şekilde açığa çıkacak, Türkiye, 'kral çıplak' diyecektir. Bu dava, bir bumerang gibi dönüp dolaşıp hükümeti vuracak'' şeklinde konuştu.



Açıklamaların ardından adliyeye BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Aysel Tuğluk da geldi.

300'e yakın avukat başvurdu



Bu arada Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ve aralarında eski milletvekili Mahmut Alınak'ın da olduğu 42'si avukat 46 kişinin ifade verme işlemlerinin, şüpheli avukatlarının müvekkillerinin ifadesini sadece soruşturma savcısının alması yönündeki talepleri nedeniyle henüz başlamadığı öğrenildi.



Şüpheli avukatlara destek için görev alan ve soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ile görüşen 300'e yakın avukatın, müvekkillerinin ifadesini kendisinin almasını istedikleri, Çimen'in de bunu kabul etmediği kaydedildi.