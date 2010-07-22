-BDP'Lİ KAPLAN: MECLİS 1 HAFTA DAHA ÇALIŞSIN TBMM (A.A) - 22.07.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ''Meclisin bir hafta daha çalıştırılarak, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin kaldırılması'' önerisinde bulundu. Kaplan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, kırmızı ciltli olduğu için ''Kırmızı Kitap'' (Milli Güvenlik Siyaset Belgesi) olarak adlandırılan ''gizli bir Anayasası'' olduğunu iddia etti. Bu gizli Anayasa içinde ne yazıldığını pek az kimsenin bildiğini, ancak buna rağmen bu kitabın Türkiye'yi yönettiğini ileri süren Kaplan, ''1961 darbesi sonrası 10-15 sayfa olarak 'Milli Güvenlik Politikasının Esasları' olarak karşımıza çıktı, sonra 10 yılda bir yapılan askeri darbelerle kalıcı hale geldi'' dedi. Hasip Kaplan, ''Türkiye gizli kurallarla bugüne kadar yönetildi. İktidara gelen partiler, programlarını bir kenara bırakıyor. Ulusal güvenlik sendromunun temelinde bu belge yatıyor'' diye konuştu. Bu kitapta; ''Komünizm'', ''İrtica'', ''Bölücülük'' tehdidi ile iç ve dış düşman tanımlarının zamanla değiştiğini savunan Kaplan, AK Parti Hükümetleri zamanında, ilki 2005 yılında ikincisi de 2010'da hazırlanan ''Milli Güvenlik Siyaset Belgesini'' Meclis, muhalefet milletvekilleri ve siyasi parti gruplarının bilmediğini, ancak Hükümet ile AK Parti'li milletvekillerinin bildiğini iddia etti. Kaplan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği ''Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin tarafına verilmesi'' konusundaki soru önergesine olumsuz yanıt aldığını belirterek, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, Meclis'in bu belgeyi bilmesi ve denetlemesi gerektiğini kaydetti. Kaplan, ''Anayasa referandumuna gidiyoruz, ancak gizli Anayasa varken, referandumun ne kadar anlamsız olduğu ortada. Sayın Başbakan darbelere karşıysa, gizli Anayasayı ve İç Hizmet Kanununun 35. maddesini kaldırsın. Kaldı ki benim bunun kaldırılması için verdiğim kanun teklifi var. Anayasa'yı değiştirmek istiyorsak, gelin gizli Anayasa'dan başlayalım'' diye konuştu. -''GÜNAYDIN DİYORUM''- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, ''İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin değiştirilmesi'' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Kaplan, şöyle konuştu: ''Sayın Meclis Başkanına 'Günaydın' diyorum. Bizim teklifimiz orada duruyor. Sayın Başbakan ağlayacağına getirsin. Partim adına çağrıda bulunuyorum. Eğer isterlerse bir hafta daha Meclisi çalıştırır, siyaset belgesini ve İç Hizmet Kanunu 35. maddeyi kaldırabiliriz.''