BDP'li Kaplan: Helalleşme için devlet özrünün zamanı geldi



BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kürtlerin 1990'lı yıllarda büyük zulüm gördüğünü belirterek, "Maalesef bunun adalet önünde hesaplaşması yapılmadı. Birileri kendi hesabını görmüş olabilir ama bu halkın hesabı açıktır" dedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Şırnak ve ilçelerinde bayram ziyaretleri gerçekleştiren BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İdil'de halk ve partililerle bayramlaştıktan sonra Sırtköy Beldesine geçti. Burada açıklamalarda bulunan Hasip Kaplan, bu topraklarda Yezidililerle,Süryanilerle Müslümanlarla beraber bayramlarımlarını kutladıklarını ifade ederek, "Rojavadaki halkımızın eşitlik ve özgürlük devrimini buradan selamlıyoruz. Orada Esad rejiminden daha zalim bir şekilde Kürt halkına saldırıp haklarını, kimliklerini inkar eden ve İslam adına bunu yaptığını zanneden ama en büyük düşmanlığı İslam dinine yapanlara buradan uyarıda bulunuyoruz. İslam bu değildir, zulümden vazgeçin. Bu topraklar kadim topraklardır. Bu topraklarda herkes kendi dillerini, dinlerini yaşayacaklardır. Mezopatamya ve Ortadoğu’da yeni bir tarih yaratılıyor. 21.yüzyılın hukuku yazılıyor. Ortadoğu’da statüsüz yaşayan 40 milyon Kürt halkının statüsü şekilleniyor.24 Ağustos'ta Hevler de ulusal kongre toplanacak .Kürt halkının kaderinin ve stratejisinin çizileceği bu büyük ulusal kongreyi buradan selamlıyoruz" dedi.

Halkın hesabı açık

BDP'li Kaplan, Ergenekon davasında çıkan kararları da değerlendirirken, Kürtlerin 1990'lı yıllarda büyük zulüm gördüğünü, acılar yaşadığını, binlerce köyün yakılıp yıkıldığını, binlerce faili meçhul cinayet işlendiğini söyledi. Bunun adalet önünde hesaplaşmasının yapılmadığını da hatırlatan BDP'li Hasip Kaplan, "Birileri kendi hesabını görmüş olabilir ama bu halkın hesabı açıktır. Ancak, biz adalet ve gerçeklerle yüzleşilmesini istiyoruz. Açıkça ifade edeyim ki; halkımız intikam peşinde değildir. Helalleşmenin hukukunu adil bir şekilde yaratmak istiyor. Buradan helaleşmenin bir ön adımı olarak devletten 90'lı yılların katliamları için asit kuyuları için bir devlet özrünün zamanı geldiğini düşünüyoruz. Bu sürece de katkı sağlayacaktır. Gözümüz demokrasi paketinde, yeni asayasa paketinde, zindanlarda ve dağlardadır. Barış içinde demokratik siyasetin tüm kanallarının açılacağı bir Türkiye özlemiyle herkesin bayramını kutluyoruz" ifadesini kullandı.