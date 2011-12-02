BDP'li Kaplan: Bu Meclis AKP'nin Meclisi mi?

T24

Tutuklu milletvekilleri



'Bakan Kılıç, yanıltıyor'



TBMM'de bir basın açıklaması yapan Kaplan, AKP'nin Meclis'te çoğunluk diktası kurduğunu, muhalefet partilerinin önerilerini dikkate almadığını, KHK'ler ile bypass ettiğini vurgularken, "Diğer yandan önergelerle bitime kadar çalışma yöntemi ile yasamanın kalitesiz, sağlıksız çalışma sürecine girildiğini" iddia etti. Kaplan şöyle devam etti:"Türkiye'nin temel sorun alanlarını teşkil eden konularla ilgili olarak araştırma komisyonu kurulması her defasında AKP'nin çoğunlukçu anlayışı nedeniyle reddedildi. Bu meclis halkın sorunlarını araştırmayacaksa ne yapacak? Muhalefetin önergeleri reddediliyor. Bu Meclis AKP'nin Meclisi mi? İki gün sabahlara kadar meclis çalıştı, meclis manzaraları utandırıcıydı, uyuyan meclis istemiyoruz. Biz Meclis çalışmasın demiyoruz, meclis halkın gerçek gündemi ve sorunları için çalışsın, ama sağlıklı çalışsın. Bu tarz çalışma AİHS'nin 4.maddesinde bulunan zorla çalıştırma (angarya) yasağına giriyor."Tutuklu vekillerin hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığının altını çizen Kaplan, "Masumiyet Karinesi" gereği YSK'nın kesinleşen kararı ile milletvekili olduklarını vurgulayarak "Milletvekili oldular dokunulmazlık kazandılar" dedi. Sadece meclis albümünde bulunan tutuklu milletvekillerinin odaları, sekreterleri, danışman, özlük hakları dondurulduğunu da söyleyen Kaplan, "Bu haklarının verilmemesinin nedeni olarak yemin etmedikleri gösteriliyor. Yemin şartı için yargısal bir engel yok. Engel tamamen idaridir" dedi. TBMM Başkanı'nın "En azından gidip cezaevinde ziyaret edip durumlarını, nasıl yerde kaldıklarını bir görmeliydi" diyen Kaplan, "Daha kendi vekillerinin haklarına sahip çıkamayan bir meclis, vatandaşı için ne yapabilir" diye sordu.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın kamuoyunu yanılttığını da iddia eden Kaplan, "Dediği gibi bu kanun TBMM ortak ürünü değildir. Biz bunun içinde yokuz. Açıkça kamu vicdanı rahatsız dedik ve imzamızı geri çekip muhalefet ettik" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay için verdikleri gensoruya ilişkin kullandıkları red oyunu eleştirmesini değerlendiren Kaplan, "Biz İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için gensoru verdik. Konusu da Van Depremi'ne ilişkin yaptıklarıydı. Ama red oyu verdiler. Bu verdikleri gensorunun da içeriğine bakarsanız deprem ile ilgili olmadığını göreceksiniz. Bu işin sorumlusu Başbakan'dır. En az 10 bakan daha sorumludur. Bizi eleştirmek için önce kendilerine bakmaları lazım. Kaldı ki biz özgür irademizle kararlarımızı veririz" dedi.