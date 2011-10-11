-BDP'li Kaplan: Başörtüsü için önerge verdik TBMM (A.A) - 11.10.2011 - Kadın milletvekillerinin Genel Kurulda pantolon giymesine imkan sağlayan İçtüzük değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonuna geri çekildi. TBMM Genel Kurulunda verilen aranın ardından birleşimi açan Başkanvekili Sağlam, bugün Danışma Kurulu kararıyla gündemin birinci sırasına alınan İçtüzük değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonunca geri çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine Genel Kurulda tartışma çıktı. Muhalefete mensup partilerin Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri, teklifin Genel Kurul gündemine girdiğini ve Komisyona ''görüşme yapılmadan'' geri çekilemeyeceğini belirterek, itirazda bulundu. Sağlam, İçtüzüğün ilgili hükümlerini okuyarak, komisyonun bir tasarı veya teklifi geri çekme hakkı bulunduğunu hatırlattı. İtirazların sürmesi üzerine Sağlam, usul tartışması açtı. -Üzüm mü yiyeceğiz bağcıyı mı döveceğiz- Açılan usul tartışması üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzük'ün 88.maddesine göre, gündeme alındıktan sonra esas komisyon veya hükümetin tasarı ve teklifini geri çekebileceğini ifade etti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, iyi niyetle, samimiyetle bir zaruretin hukukileştirilmesi için bu kanun tasarısının hazırlandığını ve tüm grupların buna destek verdiğini söyledi. Şandır, şöyle konuştu: ''Ne olduysa, gerekçesini bize anlatmadan, muhtemelen kendilerinin de bilmediği bu kanun Komisyona geri çekilmeye çalışılıyor. İçtüzük 75'e veya 88'e göre, hiç önemli değil, bu niyeti sorgulamak lazım. Niye çekiyorsunuz? Yarın görüşelim ama niye Komisyona çekiyorsunuz? Ama bugün bu konuya bir başka şeyler girmeye başladı; 'Kravat takılmasın, Genel Kurula başörtüsüyle girilsin...' Üzüm mü yiyeceğiz bağcıyı mı döveceğiz. Başka alanların sorunlarını, başka alanlara karıştırarak tartışma çıkartmanın, gerginlik yaratmanın, anlamsız sürtüşmenin ne faydası var? Samimiyetle, işbirliğiyle, uzlaşarak başladığımız işte ilk günde böyle bir tartışmaya sebep olmak doğru olmamıştır. Yükseköğrenimde başını örttüğünden dolayı öğrenim özgürlüğü kısıtlanan çocuklarımızın sorunları çözülmelidir.'' BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da Meclis Başkanlığına kravat zorunluluğunun kaldırılmasını ve başörtüsü takılabilmesine olanak sağlayan önerge verdiklerini ifade etti. Kaplan ''Hükümet sıkıştı ve geri almak için manevralara girişiyor'' dedi. Teklifin Genel Kurul gündemine alındığını ve görüşülmesi gerektiğini savunan Kaplan, ''Artık görüşeceğiz. Bakan yok, komisyon arazi. Kendi teklifinizi üstelik komisyonda uzlaşılan teklifi burada görüşmekten niye sakınıyorsunuz? Komisyonda uzlaşılan teklifi erteleme yerine geri çekerseniz gerekçenizi getirin. Bunu için de Komisyonun çoğunluğunun olması lazım. Meclis iradesiyle bu kadar oynanmaz'' diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Komisyonun yerinde bulunarak ya da imzalı bir dilekçeyle teklifi geri çekebileceğini, bu iki işlem arasında bir fark bulunmadığını söyledi. Teklifin geri çekilmesine itiraz eden CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in bağırarak itiraz etmesi üzerine Sağlam, ''Ben size söz vermedim. İlk önce söz isteyin. Burada söz istemeden konuşulamaz'' uyarısında bulundu. Genç, kendisine sözle müdahale eden AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'a da ''Sen otur yerine'' diye bağırdı. Usul tartışmasının sonunda Sağlam, Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığını açıklayarak, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. -Önerge- BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in imzasıyla teklif görüşülmeden önce Meclis Başkanlığına verilen önergede, ''Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, TBMM teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyer, kadınlar ise tayyör, ceket ve pantolon giyer, dini inancının gerekli kıldığı başörtüsünü takabilir'' ifadeleri yer aldı. Gazetecilere de dağıtılan önergenin gerekçesinde, ''bu değişiklikle toplumsal ve sosyal adaletsizliğin giderilmesi, dini inancı gereği başını örtme mecburiyeti hisseden ve böyle inanan kadınlara din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde imkan tanınmasının amaçlandığı'' belirtildi. ''Kravat takma mecburiyetinin günümüz dünyasında tek tipçi ve toplumu yukarıdan aşağıya, insanların kılık kıyafetine göre dizayn etme anlayışının ürünü olduğu'' ifade edilen gerekçede, ''bu mecburiyetin kaldırılmasının yine kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi için zorunlu olduğu'' kaydedildi.