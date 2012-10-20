BDP'li Kaplan: Başbakan bir an evvel İmralı'nın kapılarını açmalı

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, cezaevlerinde 12 Eylül'de başlatılan açlık grevlerinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Başbakan'ın buna bir an önce son vermesi gerekir. Bir an evvel Başbakan İmralı'nın kapılarını açmalıdır, tecrite son vermelidir. Bunu yaptığı taktirde giderek kritikleşen bu sürecin önünü açabilir." dedi.

Mardin ve Diyarbakır cezaevlerinde 12 Eylül'de açlık grevine giren PKK'lı tutuklu ve hükümlülerle görüşen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, açlık grevlerinde kritik bir aşamaya girildiğini söyledi. Mardin'de 17 kişinin Eylül ayının başından, Diyarbakır'da ise 27'kişinin 12 Eylül'den beri açlık grevinde olduğunu belirten Kaplan, "Ayın 15'inde beri Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da açlık gerevine başladı. Talepleri karşılanabilir taleplerdir. İmralı'daki tecride son verilmesi, Abdullah Öcalan'ın aile ve avukatı ile görüştürülmesi doğal hakkıdır. Diğer talepler ise ana dilde eğitim ve savunmadır. AKP kongresinde bunun sözü verildi ve tez vakitte bununla ilgili adımların atılacağı söylendi" diye konuştu.



Bayram öncesi bir takım adımlar atılmalı



Türk Tabipler Birliği'nden açlık grevine giren bazı tutuklularda kanamaların başladığını öğrendiklerini ifade eden Kaplan, kritik bir aşamaya gelindiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bayram öncesi bir takım adımların atılması gerekir. Atılacak olan adımlar diyalog ve müzakere iklimi yaratır. BDP'nin, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve AK Parti grubu ile yaptığı görüşmelerin nedeni tıkanan sürecin önünü açmak içindi. Tutuklu ve hükümleler süreci yakından izliyor. Başbakan'ın, 'İmralı ile görüşülebilir' sözünün hayat bulmasını ve tecridin kaldırılmasını istiyorlar. Başbakan hemen yarın MİT'i İmralı'ya göndermelidir. Bir an evvel Başbakan İmralı'nın kapılarını açmalıdır. Tecride son vermelidir, bunu yaptığı taktirde giderek kritikleşen bu sürecin önünü açabilir. İmralı'nın kapıları açılmadığı sürece hem cezaevlerinde ölümler olacak hem de dışarıda ölümler devam edecektir. Bu sürecin aşılması Başbakan'ın elindedir" dedi.