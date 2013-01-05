BDP'li Irmak: Milletvekili olmasaydık çoktan bırakılmıştık

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP heyetinin cezaevindeki BDP’nin 6 milletvekili ile görüşmesine İmralı görüşmesi ve Selma Irmak’ın, “Milletvekili olmasaydık çoktan bırakılmıştık” sözleri damgasını vurdu.

Avukatlarının iddianame ile ilgili değerlendirmelerini anlatan Irmak, “Onlar, su isnatlarını anlatınca milletvekili olduğumuz için burada olduğumuzu görüyoruz. Milletvekili olmasaydık, belki de ilk duruşmada tahliye edilebilirdik” dedi.



CHP’li Malik Ecder Özdemir, Veli Ağbaba Mardin ve Diyarbakır Cezaevi’ni ziyaret etti. Görüşme odalarında hükümlü Hatip Dicle ile tutuklu 5 BDP’li vekil ile sohbet etti. Gündemin ilk maddesini İmralı oluşturdu. Hatip Dicle, daha önce başarısız kalan ve sonuç alınamayan girişimlere dikkat çekti ve temkinli olduğunu söyledi.



CHP’ye de görev düşüyor



Ziyaretleri T24’e değerlendiren Malik Ecder Özdemir, “BDP’nin milletvekilleri, İmralı sürecinde CHP’ye görev düştüğünü söyledi. Geçmişteki fiyaskolar nedeniyle endişeli olduklarını anlattılar. ‘Bu eğer çözülecekse CHP’nin tavrı önemli. Kanın durması açısından CHP’nin da tutumu önemli dediler” diye konuştu.