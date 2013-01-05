T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'li Irmak: Milletvekili olmasaydık çoktan bırakılmıştık

CHP’li Malik Ecder Özdemir, Veli Ağbaba Mardin ve Diyarbakır Cezaevi’ni ziyaret etti

05 Ocak 2013 16:59

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP heyetinin cezaevindeki BDP’nin 6 milletvekili ile görüşmesine İmralı görüşmesi ve Selma Irmak’ın, “Milletvekili olmasaydık çoktan bırakılmıştık”  sözleri damgasını vurdu.  

Avukatlarının iddianame ile ilgili değerlendirmelerini anlatan Irmak, “Onlar, su isnatlarını anlatınca milletvekili olduğumuz için burada olduğumuzu görüyoruz. Milletvekili olmasaydık, belki de ilk duruşmada tahliye edilebilirdik” dedi.
 
CHP’li Malik Ecder Özdemir, Veli Ağbaba Mardin ve Diyarbakır Cezaevi’ni ziyaret etti. Görüşme odalarında hükümlü Hatip Dicle ile tutuklu 5 BDP’li vekil ile sohbet etti. Gündemin ilk maddesini İmralı oluşturdu. Hatip Dicle, daha önce başarısız kalan ve sonuç alınamayan girişimlere dikkat çekti ve temkinli olduğunu söyledi.


CHP’ye de görev düşüyor


Ziyaretleri T24’e değerlendiren Malik Ecder Özdemir, “BDP’nin milletvekilleri, İmralı sürecinde CHP’ye görev düştüğünü söyledi. Geçmişteki fiyaskolar nedeniyle endişeli olduklarını anlattılar. ‘Bu eğer çözülecekse CHP’nin tavrı önemli. Kanın durması açısından CHP’nin da tutumu önemli dediler” diye konuştu.

ETİKETLER

selma ırmakbdpveli ağbabamalik necder özdemirchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24