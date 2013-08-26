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BDP'li ilçe yöneticisi infaz mı edildi?

BDP'nin Iğdır-Tuzluca ilçesi yönetiminde bulunan Ali Bulut, evinin ahırında, elleri arkadan bağlanmış ve asılmış halde bulundu

26 Ağustos 2013 19:49

Iğdır’a bağlı Tuzluca İlçesi BDP yönetiminde bulunan 45 yaşındaki evli 4 çocuk babası Ali Bulut, Aşağı Mahalle’de oturduğu evin ahırında bugün sabah saatlerinde ölü bulundu. Elleri arkadan bağlı ve tavana asılı halde bulunan Bulut'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tavana iple asılan, elleri arkadan bağlı ve ağzına cep telefonu sıkıştırılmış haldeki Bulut’u ilk olarak eşi gördü. Eşinin bildirmesi üzerine gelen ekipler, Bulut’un cenazesini otopsi için Trabzon’daki Adli Tıp Kurumu‘na gönderdi.
Şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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