BDP'li Hasip Kaplan: Mustafa Kemal yüzlerce kez 'Kürdistan' demiştir

Hülya Karabağlı / Ankara

Şırnak milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hasip Kaplan, bütçe tasarısındaki 'Kürdistan" ifadesinden dolayı MHP ve CHP' den gelen sert tepkilere, "Siyaseti başka partilerin istediği biçimde yapacak değiliz. Hiç bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye şunu bunu yap deme hakkına sahip değil" dedi. T24'e değerlendirmelerde bulunan Kaplan, hiç bir biçimde geri adım atmayacaklarını "Bütçeden bu ifadelerin çıkarılmasını akıllarına bile getirmesinler" sözleriyle vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda 10 Aralık salı günü başlayacak bütçe maratonu öncesi kriz yaşanıyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda BDP'li üyelerin "Türkiye Kürdistanı" ifadesi 2014 Bütçe Kanunu Tasarısı’na girince MHP kanadından çok sert tepki gördü. MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, TBMM Başkanlığının tasarıyı yeniden bastırmadığı takdirde bütçeyi boykot edeceklerini açıkladı. CHP'de, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e işi düzeltmesi çağrısında bulundu. TBMM Başkanlığı, Bütçe Tasarısı’nı, BDP’li komisyon üyelerinin Doğu ve Güneydoğu'da ağırlıklı olarak Kürtler'in yaşadığı bölgeleri 'Kürdistan' olarak tanımladığı muhalefet şerhiyle birlikte bastırdı ve gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülmek üzere dağıtımını yaptı.

Kaplan: Meclis zabıtlarına baksınlar

Bütçe komisyonu üyesi Kaplan, herkesi ilk Meclis zabıtlarına bakmaları çağrısında bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Kemal'in Kürdistan'a muhtariyet verilmesi konusunda oturumlar yönettiğini anlatan Kaplan, "Mustafa Kemal yüzlerce kez Kürdistan demiştir. İlk Meclis'te Kürdistan mebusları vardır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini inkar edenlere, dayatma yapanlara boyun eğecek değiliz" dedi.

Melis kürsüsünden gelip tartışsınlar

"Yasakçı, inkarcı zihniyet bize yön verecek değildir" diyen Kaplan, "geri adım atar mısınız" sorusuna "Asla akıllarına getirmesinler. Bu ifadeleri bütçeden çıkarmak mümkün değil. Kim ne söyleyecekse, tartışacaksa Meclis kürsüsünden gelsin söylesin" dedi.

Darbe mi var? Faşizm mi var?

"Kim kimin kimliğini, kütürünü inkar edebilir. Türkiye'de faşizm mi var? Darbe mi var? Darbecilik mi? Diktatörlük mü var?" diyen Kaplan, tepki koyan partilere ince bir göndermede bulundu. Kaplan, "Generallare geri adım attırdık. Alıştırdık. Siyaset de alışır".

Halaçoğlu: 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesi Anayasaya aykırı

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Bütçe Kanunu Tasarısı’na yönelik BDP’nin muhalefet şerhinde geçen “Türkiye Kürdistan'ı” ifadesinin Anayasaya aykırı olduğunu, bu nedenle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Halaçoğlu, “Başbakan, ‘Atatürk de bunu kullanmıştı’ diyor. Osmanlı döneminde Kürdistan diye belirlenen bölüm ki Atatürk’ün Meclis ikinci gün konuşmasıdır. Bütün geçmiş dönemdeki olayları da özetleyen bir nutku vardır. Bu nutukta o tarih için Süleymaniye Erbil bölgesinde Kürdistan tabiri kullanılır. Tarihin her döneminde de orada Kürdistan vardır ama Türkiye’de yoktur. Başbakan’ın konuşmasında sanki Atatürk ‘Türkiye, Anadolu’ için kullandı gibi ifade etmiştir. Ama daha sonra bunun oraya ait olmadığını da kendisi açıklamak zorunda kalmıştır. Türkiye’de Kürdistan tabirinin kullanılması söz konusu değildir. Ne Kürdistan milletvekili vardır, ne başka bir şey vardır. Dolayısıyla oradaki çarpıtmalar, aldatmacalar Türkiye için kullanılamaz ve bunu oldu bittiye getirmeye kimsenin de hakkı yoktur” dedi.