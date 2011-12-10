BDP'li Hasip Kaplan kürsüde bardak kırdı

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TBMM Genel Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren Sporda Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun görüşülmesinde kavga çıktı. Kaplan, şike soruşturmasının iddianamesinde AKP'li Nurettin Canikli'nin isminin geçtiğini söyledi.Bunun üzerine söz alan Canikli, "Giresunspor'un iki eski başkanı kendi aralarında konuşuyorlar iddianamede, 'Başkan ben istedim bırakmadın. Ama valiye gittin, Canikli'yi aradın' ifadesiyle geçiyor. Bu hukukçuluğun senin? Bu insanlık mı? Bu mu haysiyet? Böyle milletvekilliği olur mu? Bu hukuk teröristliği" dedi.Ardından kürsüye çıkan Kaplan, "Ben iddianamede adı geçiyor dedim. Canikli sanık demedim. Buradaki çoğunluğunuza güvenip bizi tehdit mi ediyorsunuz? Bizi sindiremezsiniz, buna izin vermeyiz" demesinin ardından kürsüdeki su dolu bardağı vurup kırdı. Ardından da eliyle bardağın parçalarını AKP'lilerin bulunduğu tarafa savuran Kaplan ile AKP'liler arasında bir süre arbede yaşandı.TBMM Genel Kurulu'nun TRT'den bütçe nedeniyle canlı yayınladığı bu anların ardından başkan oturuma ara verdi. Ardından yapılan oturumda TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam tekrar oturumu açtı ve kanunun görüşülmesine devam etmek istedi. Ancak BDP'nin maddelere ilişkin verdiği önergenin okunması sonrasında tekrar kürsüye gelen Kaplan, başkanın oturumu yönetmekte tarafsızlığını yitirdiğini belirterek "Bu makamı terk etmeniz gerekiyor. Bize de diğer muhalefet partilerine karşı da tarafsız değilsiniz" dedi.Başkanvekili Sağlam ise usule göre Kaplan için kınama cezası isteyerek "savunmanızı yapmak üzere kürsüye gelin" dedi.Kaplan'ın savunmasını ise BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaptı. Kürsüye gelen Önder, "Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun tartışılırken, şiddeti bizzat biz karışıyoruz" diyerek espri yaptı. Kaplan'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Önder, "Ancak Canikli de hakaret içeren sözler söyleyerek ortamı gerdi. Bunun böyle olmaması lazım. Konuşalım, tartışalım ama böyle ortamı germeye gerek yok. Saat gecenin 3'nü geçti. Zaten sağlıklı hareket edemiyoruz. Gelin bunu daha sakin bir zamanda tartışalım" dedi.Sağlam daha sonra CHP, MHP ve AKP Grup Başkanvekillerine söz vererek gerçekleşen olayla ilgili yorumlarını aldı. AKP'li Elitaş, Kaplan'ın özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir zaman bu kadarı olmadı. Biri suyu fırlattı ama böyle şiddet içeren bir hareket olmamıştı. Kaplan gelip TBMM'den özür dilemelidir" dedi.Gruplar sakinleşmeyince Başkanvekili Sağlam oturuma ara verdi. Verilen 10 dakikanın ardından kanunun maddelerinin görüşülmesine devam edildi.