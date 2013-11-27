BDP’li Hasip Kaplan: Anayasa Mahkemesi 'AVM'ye dönüştürülmek isteniyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Mahkemesi’nin vakıf kurmasının yolunu açın düzenlemeye BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, sert bir dille eleştirdi. Kaplan, “Anayasa Mahkemesi’ne kısaca ‘AYM’ deniliyor. AYM, ‘AVM’ye dönüştürülmek isteniyor” dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, “Her ne kadar ismimiz mahkeme ise de yaptığımız iş siyaset” dediğine dikkat çeken Kaplan, "Bundan sonra ticaret de var" diye değerlendirdi. Tasarının bir türlü genel kurulda görüşülemediği sorusuna, Kaplan, “Hükümetin kafası çorba gibi karışmış. AKP kendi milletvekillerini ikna edebilmiş değil” yanıtı verdi.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin vakıf kurmasını öngören tasarıyı eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakkı getirilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunun önünün kapatıldığını savunan Kaplan, bireysel başvurunun da yaklaşık 300 lira harca bağlandığını anımsattı. Kaplan, bireysel başvuruların harca tabi olamayacağını ifade etti.

Yargıya, kışlaya akçeli işler girerse

Tasarıyla, bireysel başvuru hacının yüzde 30'unun vakfa aktarılmasının öngörüldüğünü anlatan Kaplan, "Yargıya, kışlaya akçeli işler girerse güçler ayrılığı ilkesinden bahsetmek mümkün olmaz" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, "Her ne kadar ismimiz mahkeme ise de yaptığımız iş siyaset" dediğini anlatan Kaplan, "Bundan sonra ticaret de var" diye konuştu.

Hasip Kaplan, tasarının iki haftadır TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olduğunu, ancak geçen hafta iki gün toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşmelere geçilmediğini belirterek, "Nedir derdiniz? Ya geri alın ya da kime arpalık veriyorsunuz açıklayın. Vakfı kim istedi, çıksın ortaya" dedi.

Kılıç'ın, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na ilişkin eleştirilerine cevap veren Kaplan, "Bizi darbe anayasasını değiştiremedik diye suçluyor. Darbe anayasasını sizden iyi uygulayan oldu mu?" ifadesini kullandı.