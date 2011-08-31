BDP'li Gültan Kışanak: Çözüm Öcalan’da

T24 - BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorunun çözüm koşullarını yaratma konusunda en güçlü aktör olduğunu söyledi.



BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Sur Belediye Başkanı Abdallah Demirbaş, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ve partililerle birlikte, 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi için bildiri dağıttı. BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, Diyarbakır, Mersin, Van ve İstanbul'daki mitinglere barışı ve çözümü isteyen herkesin katılması çağrısında bulundu.





Kışanak, şöyle konuştu:



"Barışı isteyenlerin, çözümü isteyenlerin, kardeşliği isteyenlerin sesi, savaş çığırtkanlarından, kardeşliği bozmak isteyenlerden, özgür yaşam umudunu kırmak isteyenlerden daha güçlü çıktığı gün, bu ülkeye barış ve kardeşlik gelecek. Eğer biz çözüm isteyenlerin sesi, biz çözüm isteyenlerin gücü, çözümsüzlük siyasetinde ısrar edenlerden daha fazla olursa inanın o gün bu ülkeye Kürt sorununun çözümü de gelecektir. Bu ülkede barış uzak değil. Barış zor değil, çözüm imkânsız değil. Bunun mesajını vermeyi istiyoruz. Biz bunu biliyoruz. Sadece bunu görmezlikten gelen ve barışa, çözüme olan umudu kırmak isteyen, savaştan medet ummanlar var. Yarın hepimiz bir araya gelmeli, en güçlü sesimizle haykırarak çözümün mümkün olduğunu bir kez daha göstermeliyiz."





'Çözümün adresi Öcalan'dır'



Türkiye kamuoyunun Kürt sorununu çözme ve akan kanın durması konusunda Abdullah Öcalan'a misyon yüklediğini savunan Gültan Kışanak, şunları söyledi:



"Sayın Abdullah Öcalan'a Türkiye kamuoyunun atfettiği bir rol var. Uzun yıllardır, yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda bir adrestir, muhataptır. Çözümün koşullarını yaratma konusunda en güçlü aktördür. Bugün Türkiye'de aklıselim herkes, vicdanı olan herkes, çözümü gerçekten isteyen herkes, bunu kabul ediyor ve bu konuda ön açan bir politika izlenmesi gerektiğini savunuyor. Böylesi bir süreçte tecridin bu kadar katı bir şekilde uygulanması bir aya aşkın bir süredir, avukatlarıyla ve ailesiyle yapması gereken yasal hakkı olan görüşmelerin engellenmesi savaşa, çatışmaya ve şiddete davetiye çıkaran bir tutumdur. Devleti ve yetkilileri, derhal bu tutumlarını terk etmeye, yasalara ve hukuka aykırı olan bu tecridi kaldırarak Sayın Öcalan'ın barış ve çözüm konusunda rolünü oynayabileceği koşulları yaratmaya davet ediyoruz."





