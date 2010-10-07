-BDP'Lİ GEYLANİ'DEN KANUN TEKLİFİ TBMM (A.A) - 07.10.2010 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, üst sınırı 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilememesi için kanun teklifi hazırladığını söyledi. Geylani, BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ile düzenlediği basın toplantısında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen tutuklama nedenlerinin, yargıçlar tarafından geniş ve özensiz bir şekilde yorumlandığını, bunun da keyfi tutuklamalara neden olduğunu iddia etti. Hamit Geylani, ''keyfi tutuklamalar nedeniyle cezaevlerinin dolup taştığını, cezaevlerine dönüştüğünü'' ileri sürdü. Geylani, TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifinin, ''katalog suçlar''ın kanundan çıkarılmasını ve yalnızca adli para cezası gerektiren ya da üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilememesini öngördüğünü bildirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Geylani, ''Samsunspor'un, Adanaspor ile yapacağı maçın TRT 6 kanalından yayınlanmasına tepki gösterdiği'' yönünde haberlerin yayımlandığının anımsatılması üzerine, bu tepkiyi yadırgadığını ve kınadığını söyledi. Geylani, spor faaliyetlerinin dilinin, ırkının olamayacağını dile getirdi.