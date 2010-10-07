T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'Lİ GEYLANİ'DEN KANUN TEKLİFİ TBMM (A.A) 

07 Ekim 2010 15:01

-BDP'Lİ GEYLANİ'DEN KANUN TEKLİFİ TBMM (A.A) - 07.10.2010 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, üst sınırı 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilememesi için kanun teklifi hazırladığını söyledi.  Geylani, BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ile düzenlediği basın toplantısında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen tutuklama nedenlerinin, yargıçlar tarafından geniş ve özensiz bir şekilde yorumlandığını, bunun da keyfi tutuklamalara neden olduğunu iddia etti. Hamit Geylani, ''keyfi tutuklamalar nedeniyle cezaevlerinin dolup taştığını, cezaevlerine dönüştüğünü'' ileri sürdü. Geylani, TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifinin, ''katalog suçlar''ın kanundan çıkarılmasını ve yalnızca adli para cezası gerektiren ya da üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilememesini öngördüğünü bildirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Geylani, ''Samsunspor'un, Adanaspor ile yapacağı maçın TRT 6 kanalından yayınlanmasına tepki gösterdiği'' yönünde haberlerin yayımlandığının anımsatılması üzerine, bu tepkiyi yadırgadığını ve kınadığını söyledi. Geylani, spor faaliyetlerinin dilinin, ırkının olamayacağını dile getirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24