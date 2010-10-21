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Politika

BDP'Lİ GEYLANİ: KOŞULLU SALIVERİLMEDE AYRIM OLMASIN TBMM (A.A) 

21 Ekim 2010 15:34

-BDP'Lİ GEYLANİ: KOŞULLU SALIVERİLMEDE AYRIM OLMASIN TBMM (A.A) - 21.10.2010 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, ''koşullu salıverme'' imkanından, gerekli şartları taşıyan bütün hükümlülerin, suç ayırımı yapılmaksızın yararlanması için kanun teklifi verdi. Geylani'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, koşullu salıvermeden yararlanılacak süreler bakımından, bazı suçlar için farklı düzenlemelerin bulunduğu belirtildi. Bazı suçlar için ise koşullu salıvermenin uygulanamayacağı yönünde hükümler bulunduğu kaydedilen gerekçede, Terörle Mücadele Kanunu'nda da bu yönde bir istisnanın mevcut olduğu ifade edildi.  Gerekçede, bu istisna ve farklılıkların, eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, adalete olan duyguları incittiği öne sürüldü.  Teklif, koşullu salıverme hakkında, suç ayırımı yapılmaksızın, gerekli şartları taşıyan her hükümlü için uygulanmasını öngörüyor.

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