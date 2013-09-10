Eylemciler polise megafonla seslendi: Bu son uyarımız, önümüzden çekilin

BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, ana dilde eğitim hakkının verilmesi için okulların açıldığı gün çocuklarını okula göndermeyerek eğitimi boykot edeceklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Arslan ve Serdar Sunar'ın haberine göre, BDP Diyarbakır il binasında toplanan aralarında sivil toplum örgütü üylerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi,ana dilde eğitim için merkez Bağlar İlçesi Kaymakamlığı'na yürümek istedi.

Kürdi-Der yöneticisi Sabahattin Gültekin, Kürt çocuklarının yıllardır zorla Türkçe eğitim verilen okullara gönderildiğini, bunun faşizm olduğunu, ana dilde eğitim gören çocukların, yaşamın ileriki bölümlerinde daha zeki olduğunun bilimsel çalışmalarla ortaya çıktığını söyledi. Gültekin, "AKP artık kandırma politikalarından vazgeçsin. Kürt halkının çocukları, ilkokuldan üniversiteye kadar ana dillerinde eğitim görmelidirler. Kürtçe eğitim dili olana kadar ve kamusal alanda kullanılana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

16 Eylül'de okulları boykot edecekler

BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt de, "Ana dilde eğitimin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Kürtlerin haklarının resmi olarak tanınmadığı bir yerde demokrasiden söz edilemez. Ana dilde eğitim için, okulların açıldığı 16 Eylül'de bir yürüyüş yaparak ve çocuklarımızı okula göndermeyerek boykot yapacağız. Eğer Kürt dili eğitim dili olmayacaksa biz de onların eğitimini tanımıyoruz diyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra ana dilde eğitim için toplanan yaklaşık 50 bin imza teslim edilmek üzere bir heyet tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürüldü.