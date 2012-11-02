BDP'li Ertuğrul Kürkçü, İmralı ziyareti için komisyona başvurdu

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na İmralı başvurusu yaptı. Kürkçü, aynı zamanda üyesi olduğu komisyonun İmralı Cezaevi’ni ziyaret etmesini istedi.

Bir süre önce aynı taleple komisyona başvuran Kürkçü, açlık grevlerinin çözümünde İmralı ziyaretini önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

İmralı ziyaretine CHP mi karşı?

Kürkçü, T24’ün, ziyareti AKP kanadına sözlü olarak iletip iletmediği sorusuna, “Resmi bir şey olmadı. Ama AKP’liler, ‘CHP gelemem diyor. Onlar gelmezlerse biz de yokuz’ diyorlar. Ben, CHP’nin komisyon üyesiyle konuşmak istiyorum” yanıtı verdi.

Kürkçü, Bolu Cezaevi’nde açlık grevine girenlere ziyareti ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.

12 Eylül’de açlık grevine başlayanların sayısının 10 olduğunu söyledi. “Mecalsiz oldukları her hallerinden belli” diyen Kürkçü halsizlik, yorgunluk, sıvı almakta zorlanma ve sesten tedirgin olma gibi sağlık sorunlarının baş gösterdiğine dikkat çekti.

Tutuklu ve hükümlülerin, açlık grevinde çok kararlı olduklarını vurgulayan Kürkçü, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik tepkilerin de dile getirildiğini söyledi.

Erdoğan’ın sözleri infial yaratmış

“Başbakanın, ‘az da olsa yiyorlar’, ‘şov yapıyorlar’ gibi açıklamaları infial yaratmış. Onur kırıcı, rencide edici bulduklarını ifade ettiler” dedi. Şeker, su, tuz ihtiyaçlarının kendi imkanlarıyla karşıladıklarını anlattı.

Kürkçü’nün, Cezaevi Alt Komisyonu ile Üst komisyona başvurusu şöyle:

50 gündür süre giden merkezinde Öcalan’a uygulanan tecridin yer aldığı açlık grevleri ve bu grevlerin ima ettiği can kayıplarının Kürt halkı arasında yarattığı endişe ve gerginlik talep ve uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu, komisyonumuz İmralı ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartabilmiş olsa bugün yaşanan sıkıntıların kaynağında önlenmiş olacağını göstermeye yeter.