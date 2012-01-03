-BDP'li Demirtaş: Yönetimin meşruiyetini tanımıyoruz TBMM (A.A) - 03.01.2012 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,''Kendi halkını katleden yönetimler meşru değildir. Meşruiyetini tanımıyoruz'' dedi. Demirtaş, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti grup toplantısındaki sözlerine, ''insan olmaktan utandığını'' söyleyerek tepki gösterdi. Başbakan'ın ''Uludere katliamından nasıl kurtulurum, sorumluluğu nasıl başkasına atarım'' konuşması yaptığını öne süren Demirtaş, ''Elli bin defa lanet olsun siyasetinize de oy çıkarlarınıza da'' diye konuştu. Hesap vermesi gerekenlerin kürsüde göstermelik şahlanmayla kendilerine hakaretler yağdırdığını belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendi halkını katleden yönetimler meşru değildir. Biz, seni, meşruiyetini tanımıyoruz. Senin Başbakanlığını, zihniyetini tanımıyoruz. Sen kendini ne zannediyorsun? Haddini bileceksin. Senin haddine değil BDP'den hesap sormak. Hesap vereceksin. Bu çocukları katlettiğin için çıkıp özür dileyeceksin. Sana düşen budur. Bize hakaret edemezsin, bizden hesap soramazsın. Sen bu katliamın baş sorumlususun. Çıkıp önce bunun hesabını vereceksin. Önce bunu doğru düzgün konuşacaksın, varsa BDP'nin eksikliği, yanlışımız biz ondan sonra oturup konuşacağız. Ama önce sen bu katliamın hesabını bu halka vereceksin. Siyasi sorumlusu sensin. BDP'ye bağırarak, çağırarak, hakaret ederek bu işi kapatamazsın."