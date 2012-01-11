-BDP'li Demirtaş: Hakaret etmedim DİYARBAKIR (A.A) - 11.01.2012 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile ilgili sarf ettiği sözlerin hakaret amaçlı olmadığını, hakaret içermediğini savundu. Demirtaş, Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de güncel siyasi gelişmelerin çok yoğun bir şekilde gündemi işgal ettiğini, ancak kendileri açısından en önemli siyasal gündemin yeni anayasa meselesi olduğunu belirten Demirtaş, hazırlanan ortak metni okudu. Demirtaş, ilk kez demokratik bir anayasa yapma fırsatıyla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü bakımından önemli tarihi değerde nitelendirdikleri bu fırsatın, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplum özlemini karşılamanın zeminine dönüştürülebileceğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Demirtaş, ''siyasi statü taleplerine'' ilişkin soru üzerine, ''Her partinin kendi politikası, kendi projesi olarak sunulmuştur. Meclis'e de iletilmiştir. Fakat bunun nasıl şekilleneceği, siyasi statünün nasıl hayata geçirileceği biraz da devletin yaklaşımına bağlıdır. Yoksa her partinin bir siyasi statü projesi vardır'' dedi. Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile ilgili sözlerine değinerek, şu görüşleri savundu: ''Benim Genelkurmay Başkanı ile ilgili ifade ettiğim sözler hakaret amaçlı değil, hakaret de içermiyor. Bir Genelkurmay Başkanı, Kürt halkının anadilinde eğitim yapıp yapmayacağına dair karar merci değildir. Bunları ifade etme yetkisi de yoktur. Anayasa yapım sürecinde, Anayasa tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Kürt halkının anadilinde eğitim yapıp yapmayacağını Genelkurmay Başkanı açıklayamaz. Benim ifade ettiğim, Genelkurmay Başkanının Kürt halkının anadilde eğitim hakkı ile ilgili ifade ettiği şeyler bir onbaşının yapacağı açıklama kadar etki yaratmıştır anlamındadır.'' Basın toplantısında, Demirtaş'ın okuduğu metin HAK-PAR Genel Başkanı Bayram Bozyel tarafından da Kürtçe olarak okudu.