T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Çelik: Başbakan, BDP'yi susturmak, Kürdistan'a hapsetmek istiyor

'Dokunulmazlık tesadüfen dile getirilmiş bir konu değildir, hatta Şemdinli'deki kucaklaşmayla da alakalı değildir, o fotoğraf karesi sadece yapılmak istenenlere meşruiyet oluşturmanın gerekçesidir'

09 Aralık 2012 18:06

Hülya Karabağlı

 

T24/ ANKARA

Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilleri arasında ismi geçen BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, "Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP’yi susturmak, onu Kürdistan'a hapsetmek 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan olmak, değilse bile Cumhurbaşkanı olmak için gerilimi üst perde de ve canlı tutması gerektiğine inanmaktadır" dedi.

"Bu işin hukuki olmaktan çok siyasi olduğu herkesin malumu" diyen Çelik'in  dokunulmazlıklarla ilgili T24'e değerlendirmeleri şöyle:

 

MİT Müsteşarının dokunulmazlığı

 

Oslo görüşmelerinin basına yansımasının ardından  özel yetkili savcı Sadettin Sarıkaya MİT müsteşarlarını ifadeye çağırmıştı. Bunun üzerine Sayın Başbakan alelacele bir gece yarısı talimatıyla mecliste müsteşarlarının dokunulmazlığını sağladı. Bu hala bizim hafızalarımızdadır. Başbakan bununlada yetinmeyip  daha da ileriye gitmiş ve "Ben milletin iradesini kimseye ezdirmem" demişti.

 

'Asker ve yargının da kalkacak demişti'

 

Daha önceleri dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep edenlere ise her seferinde dönüp, "Parti programında dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili madde var. Ama sadece milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması değil, yargı, asker dokunulmazlıkları da kalkacak, sadece milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması demek politikanın yozlaştırılması demektir. Dokunulmazlıklarda bir saptırma var demektir" demişti.

 

‘Kürt sorununda umut pazarladı’

 

Başbakan, o gün mü haklıydı, yoksa bu gün mü haklı diye sorası geliyor insanın. AKP, AB'ye katılım müktesebatı çerçevesinde kendi iktidarını gerçekleştirinceye kadar "kendine demokrat" kimliğiyle toplumun önemli bir kesimine umut olmuş, her sorunda olduğu gibi Kürt sorununu da çözecekmiş gibi davranmış, her seferinde umut pazarlamıştır.

 

Dokunulmazlık 'kucaklaşma' ile ilgili değil

 

Dokunulmazlık tesadüfen dile getirilmiş bir konu değildir. Hatta Şemdinli'deki kucaklaşmayla da alakalı değildir. O fotoğraf karesi sadece yapılmak istenenlere meşruiyet oluşturmanın gerekçesidir. İşin aslı Nisan 2009'dan bu yana demokratik siyasete yapılan siyasi müdahaleyle BDP' yi işlevsiz kılmak istemesidir. Başbakan'da biliyor ki Kürdistan' da işlevsiz kıldığı BDP'yi Meclis'te tutmak demek gerçeklerin Türkiye halklarınca anlaşılması demek olacaktır. O halde meclisteki tek demokratik muhalefet olan BDP'yi susturmak, onu Kürdistan' a hapsetmek 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan olmak, değilse bile Cumhurbaşkanı olmak için gerilimi üst perde de ve canlı tutması gerektiğine inanmaktadır. Bunun içinde milliyetçi hassasiyetlere dönük bir tavır içine giren Başbakan yıllardır yaşanan soruna çözüm olacağına daha da kangrenleşmesine neden olmaktadır.

ETİKETLER

bdp milletvekili demir çelikhülya karabağlıdokunulmazlıkbaşbakan recep tayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24